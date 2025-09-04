РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години

Джорджо Армани вече не изключва сливане или борсова регистрация на империята си

На 91-годишна възраст почина легендарният италиански дизайнер Джорджо Армани, съобщава БНТ.

Дизайнерът е починал в дома си в Милано.

Модният дизайнер не се появи на модните си ревюта през юни, тъй като се възстановяваше от болест, която не беше обявена. Армани планираше голямо събитие за отбелязване на 50-годишнината на модната си къща „Джорджо Армани“ по време на Миланската седмица на модата този месец

Роден е в Пиаченца, най-малкият от три деца, глезен от майка си Мария, която го научава на занаята.

Семейството се мести в Милано и там Джорджо започва блестящата си кариера. Стилът на Армани впечатлява със своята естествена елегантност и е синоним на съвременен италиански стил.

Маестрото предпочиташе основните тонове като бяло, черно и земни цветове. Той съчетаваше дизайнерския усет с проницателността на бизнесмен, управлявайки компания с годишен оборот от около 2,3 милиарда евро.

