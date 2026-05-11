Киър Стармър отсече: "Няма да се отказвам от лидерския пост"

Британският премиер Киър Стармър обяви в своя реч, опитвайки се да потуши нарастващото недоволство в партията си, че ще опровергае скептиците и ще остане на власт, за да не допусне Великобритания да бъде въвлечена в нова политическа криза, съобщава “Ройтерс”.

След резултата от местните избори във Великобритания и тежките поражения за Лейбъристка партия за сметка на крайнодясната „Реформирай Обединеното кралство“ на Найджъл Фараж, депутати от формацията на Стармър започнаха да изпитват съмнения в ръководството му. Причината – резултатите от местните избори са най-лошите за управляващата партия от повече от три десетилетия.

Стармър се опита да покаже, че е разбрал посланието, като заяви, че „постепенната промяна няма да е достатъчна“ в страна, която е претърпяла две десетилетия на икономическа стагнация и нарастващо социално напрежение.

„Знам, че хората са разочаровани от състоянието на Великобритания. Разочаровани са от политиката, а някои са разочаровани и от мен. Знам, че има хора, които се съмняват в мен и знам, че трябва да докажа, че те не са прави. И ще го направя“, изтъкна той.

Междувременно стана ясно, че депутатът от Лейбъристката партия Катрин Уест е започнала да събира имена, за да призове министър-председателя да определи график за избирането на нов лидер през септември.

„Изслушах речта на премиера тази сутрин. Приветствам обновената енергия и идеи. Въпреки това с неохота стигнах до заключението, че речта тази сутрин беше твърде малка и твърде закъсняла. Резултатите от миналия четвъртък показват, че премиерът не е успял да вдъхне надежда. Най-доброто за партията и страната сега е организиран преход”, отбелязва тя, цитирана от AP.

За да предизвика надпревара за лидер, Уест ще се нуждае от подкрепата на 81 депутати от Лейбъристката партия – една пета от сегашния им брой.

Какви обещания направи Стармър в речта си:

Той е заявил, че ще бъде определена нова посока за Обединеното кралство на следващата среща на върха на Европейския съюз. Лейбъристкото правителство ще се съсредоточи върху поставянето на Великобритания в сърцето на Европа, за да изгради по-силна икономика, търговска мрежа и отбранителна система.

Стармър е казал също, че ще бъде внесено законодателство, което да даде на правителството възможността да има „пълна собственост“ върху British Steel. Това се случва, след като кабинетът иззе контрола над стоманодобивния завод Scunthorpe на British Steel от китайските му собственици Jingye през април миналата година.

Премиерът е обещал и инвестиции в образованието, така че всеки млад британец да има шанса за „гарантирана“ работа, обучение или стаж.