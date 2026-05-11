„Прогресивна България“ внесе законопроекти срещу спекулата и за контрол на цените, които предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. От формацията обявиха на брифинг, че мерките целят ограничаване на нелоялните търговски практики и овладяване на ръста на цените на хранителните стоки.

Депутатът Явор Гечев заяви, че част от инфлацията е резултат от обективни фактори като високите цени на горивата, войните и проблемите с логистиката, но според коалицията има и сериозен елемент на спекула.

По думите му, промените в Закона за защита на конкуренцията предвиждат разширяване на т.нар. черен списък с нелоялни практики – от 13 на 33. Въвежда се и механизъм за доказване на „прекомерно висока цена“.

Сред предложенията е и създаването на регистър на проследимостта при търговията на едро, който ще следи движението на стоките по цялата верига. Според Гечев това няма да натоварва допълнително бизнеса, но ще ограничи навлизането на некачествени стоки на българския пазар.

Предвижда се още въвеждане на понятието „съвместно монополно положение“, заимствано от германското законодателство. То ще позволява контрол върху няколко компании, които заедно влияят върху цените на пазара, дори без формална свързаност помежду си.

Депутатът Константин Проданов обясни, че измененията в Закона за защита на потребителите целят по-строг контрол върху отношенията между търговските вериги, производителите и крайните клиенти.

Сред мерките е удължаване с една година на действието на правилата по Закона за еврото, както и задължението големите търговски вериги с оборот над 10 млн. евро да подават ежедневна информация за цените на стоките.

Запазва се и изискването търговците да обосновават увеличенията на цените, а глобите, които Комисията за защита на потребителите може да налага, ще бъдат удвоени.

Коалицията предлага и въвеждането на понятието „справедлива цена“, която ще се изчислява по методика на Министерството на икономиката. Тя няма да представлява таван на цените, а ориентир за стойността на даден продукт в нормално функциониращ пазар.

От „Прогресивна България” очакват мерките да ограничат спекулативните процеси при основните хранителни стоки и да окажат дисциплиниращ ефект върху търговските вериги.

От коалицията припомниха, че сред основните приоритети на управляващото мнозинство са овладяването на инфлацията, приемането на бюджет, спасяването на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, както и изборът на нов Висш съдебен съвет и Инспекторат към него.