Костадин Костадинов определи мерките на ПБ като палиативни и показващи некомпетентност

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов определи законодателните предложения на „Прогресивна България“ (ПБ) за овладяване на цените като „палиативни и показващи некомпетентност“.

„Не може и няма как да има контрол над цените в една пазарна икономика. Обратното би означавало, че България е загубила статуса си на пазарна икономика“, посочи Костадинов в позиция, изпратена до медиите.

И още: „Решението на проблема с цените е премахването на санкциите с Русия, за да намалеят цените на горивата; премахване на въглеродните квоти, за да намалее цената на тока; и връщане на българския лев, за да намали инфлацията до минимум“, допълва Костадинов. Според него лидерът на „Прогресивна България“ няма да предприеме нито една от тези мерки.

По-рано днес от „Прогресивна България“ обявиха, че са внесени в Народното събрание два законопроекта за изчистване на всички нелоялни търговски практики. Единият е за промени в Закона за защита на конкуренцията, а другият в Закона за защита на потребителите. От формацията посочиха още, че ще внесат законопроект за удължаване на Закона за еврото с година.