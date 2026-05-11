ДПС обяви, че законодателните мерки на ПБ са в „правилната посока“, ДБ ги подкрепи по принцип

От ДПС определиха законодателните предложения на „Прогресивна България“ (ПБ) като мерки в „правилна посока“.

Атидже Алиева-Вели посочи, че те също подготвят пакет от мерки:



„Разширяването на нелоялните търговски практики и по-голямата прозрачност при ценообразуването са важни. Но трябва да отчетем огромния дисбаланс по веригата на доставки не само на храни, но и на всички стоки, защото сме свидетели на парадокс – земеделските производители получават най-ниската печалба и разпределението от добавената стойност, като същевременно цените за потребителите стават все по-непосилни. Така че пакетът от мерки трябва да бъде в посока подкрепа за българския земеделски производител, намаляване на спекулативното увеличение на цените и социални мерки в комбинация“, каза тя.

Принципна подкрепа за предложените от „Прогресивна България“ (ПБ) законодателни мерки, насочени към овладяване на ценовия натиск, дойде и от „Демократична България“ (ДБ), но под условие.

„Смятаме, че това, което се предлага от страна на правителството е недостатъчно, но го разбираме като начало на дебат за приемането на пакет от важни мерки. Това, което те предлагат, зависи от работата на КЗК и КЗП и ние смятаме, че на КЗК трябва да се даде един обществен срок от 2 месеца – или да заработят както трябва или да се потърсят по-добри хора“, заяви Мартин Димитров.

„Генезисът на проблема с цените на храните в държавата, към които са насочени тези политики днес, са цените на горивата. Ние не виждаме достатъчно предложения, не виждаме достатъчно разумни идеи за борене на спекулата с цените на горивата“, допълни Йордан Иванов от ДСБ, които са част от коалицията ДБ.

От ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната“ заявиха за БНР, че ще коментират законодателните предложения утре, след като се запознаят в детайли с тях.