Нова вълна фишинг измами от името на куриерски фирми

Измамници разпращат фишинг SMS-и и съобщения на българите, жертвите са десетки, съобщиха от Главна дирекция „Борба с организираната престъппност“ (ГДБОП). Антимафиотите вече са задържали двама души, които са използвали изкуствен интелект в измамите си. Повечето съобщенията им са изпратени чрез чатове.

Според информацията, разследването все още е в начален етап, тъй като е стартирало преди два дни. Установени са няколко души, които са станали жертва на фишинг, образувано е досъдебно производство.

Фишинг съобщенията са от името на институции и куриерски компании. Съобщенията приканвали жертвите да въведат данните от банковата си карта и SMS код, който се изпраща за потвърждение. Измамниците добавят банковата карта във виртуален портфейл, за да използват тези данни при сделки със злато, скъпа техника и захранване на виртуални портфейли за казинa.

Платформата, която е използвана, е азиатска, уточниха от Софийската районна прокуратура и Дирекция “Киберпрестъпност“ на ГДБОП. Подобни фишинг съобщения трябва да бъдат игнорирани, съветват от дирекцията.