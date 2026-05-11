Американец и французойка с положителни проби за хантавирус

Американец и французойка са дали положителни проби за хантавирус след завръщането в родните си страни от круизния кораб MV Hondius, съобщиха здравните власти.

Френският министър на здравеопазването Стефани Рист обяви, че заразената жена е поставена под изолация в Париж, а състоянието ѝ се влошава. Властите вече са идентифицирали 22 контактни лица. Останалите четирима френски пътници на круизния кораб са дали отрицателни проби, но ще бъдат тествани отново.

„От ключово важно значение е да се действа в самото начало и да се прекъснат веригите на предаване на вируса. Това правим заедно с министър-председателя, по-специално с указ, който излезе днес и ще ни позволи да засилим мерките за изолация на контактните лица и да защитим населението“, добави министърката.

Над 90 пътници от кораба, който в момента е акостирал на Канарските острови в Испания, се завръщат в страните си.

Трима пътници: нидерландска двойка и германка, починаха след пътуването с плавателния съд. При двама от тях е потвърдено наличието на вируса.

Здравните власти подчертават, че рискът от мащабно разпространение остава нисък. Американските власти съобщиха, че всички 17 граждани на САЩ, върнали се с полета за евакуация, ще преминат медицински прегледи в специализирано лечебно заведение в щата Небраска, предаде Би Би Си.