Ася Панджерова подаде оставка като зам.-министър на образованието

Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение.

„Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката“, заявява тя.

Оставката е приета.

През изминалия ден министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев назначи проверка на Панджерова във връзка със сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма „Еразъм+“ на стойност над 1,6 млн. евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с нейния съпруг.

По-рано академик Николай Денков, който пръв призова зам.-министърката на образованието Ася Панджерова да подаде оставка заради конфликт на интереси, коментира в интервю пред общественото радио, че знае за този казус още от 2021 година.

„Самият конфликт на интереси е реализиран през 2017-18 година. През 2020 година има проверка от Агенцията за контрол на европейските средства, която установява, че конфликтът е истински. Има писмо – потвърждение от ЕК, което също казва, че това не е приемливо и оттам има искане към България да възстанови средствата, защото по техните правила и регламенти това е този конфликт на интереси“, разказа той.

Според него държавата трябва да върне средствата и оттам да си търси парите пък от получилите ги бенефициенти по съдебен път.

„Общата сума, за която аз знам като проекти, които са поставени под въпрос, е 1 600 000 евро, приблизително. Не е пренебрежима. Друг е въпросът къде точно е самият конфликт на интереси. Това, което направихме през 2021 година на базата на установените вече факти на потвърденото от Европейската комисия – да изпратим сигнали към прокуратурата, към АДФИ и тези институции, които би трябвало да видят дали има нарушение на българските закони. Оттам нататък вече не знам какво се е случило„, уточни още Денков.

По думите му около началото на 2022 година тези сигнали са били подадени, а преди това по темата е действал и друг бивш министър на образованието – Красимир Вълчев, като също е разпореждал проверки.