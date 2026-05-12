ВСС. Правната комисия прие на първо четене три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт

Временната парламентарна комисия по правни въпроси прие на първо четене три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт. Текстовете са внесени от представители на „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и „Прогресивна България“.

Проектите на Велислав Величков от ПП и Надежда Йорданова от ДБ бяха подкрепени с 21 гласа „за“ и два „против“ от депутатите Хамид Хамид и Калин Стоянов от ДПС – ДПС.

Предложеният от Олга Борисова от ПБ законопроект беше приет единодушно с 23 гласа „за“.
И трите законопроекта предвиждат членове на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да не могат да вземат кадрови решения и да приемат трайни актове. В предложението на ПБ е записано, че ВСС с мандат, изтекъл преди повече от година, няма да може да извършва такива действия, освен при крайна необходимост.

От ПП предлагат кандидатите за членове на ВСС да притежават доказани, а не предполагаеми нравствени качества. Законопроектът предвижда още част от членовете на Съдийската и Прокурорската колегия да бъдат излъчвани от организации като Съюза на юристите, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Българската академия на науките и Общото събрание на Висшия адвокатски съвет.

Предложенията на ДБ предвиждат членовете на ВСС, избирани от парламента, да бъдат номинирани не само от депутати, но и от Висшия адвокатски съвет и водещите юридически факултети според рейтинговата система на Министерството на образованието.

От ПБ предлагат още лица, които през последните седем години са били председатели на Върховния административен съд, Върховния касационен съд или главен прокурор, да не могат да бъдат избирани за членове на ВСС.

Законопроектът на ПБ включва и текстове, които дават право на министъра на правосъдието да оспорва актове и решения на ВСС, като така да може временно да се спира изпълнението им.

