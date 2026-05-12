Мерц отново падна на последно място в рейтингите за популярност сред политиците

Германският канцлер Фридрих Мерц (ХДС) отново е паднал на последно място в рейтингите за популярност на германските политици. Това сочат резултатите от проучване, проведено от социологическия институт INSA за вестник Bild.

Според проучването, Мерц е загубил още 2 процентни пункта и отново е на последно място. Ситуацията става все по-остра за канцлера: рейтингът му достигна ново дъно от 62% отрицателни оценки. Той също така значително е загубил позиции в собствената си партия. Сред избирателите на блока ХДС/ХСС той е паднал от 3-то на 6-то място.

Германският министър на отбраната Борис Писториус (ГСДП) остава начело на списъка.

След него се нареждат бъдещият министър-председател на Баден-Вюртемберг Джем Йоздемир (Зелените), министър-председателят на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (ХДС) и ръководителят на ХСС и министър-председател на Бавария Маркус Сьодер. Председателят на Бундестага Юлия Кльокнер (ХДС) допълва челната петица, оставайки най-популярната жена в политически Берлин.

Министърът на вътрешните работи Александър Добриндт (ХСС) се изкачи от 9-то на 6-то място.

Това означава, че е изпреварил канцлера дори в полза на поддръжниците на ХДС/ХСС. По-надолу в класацията имаше малки промени: политикът от Свободната демократична партия Волфганг Кубицки падна на 7-мо място, лидерът на „Алтернатива за Германия“ (AfD) Алис Вайдел падна на 8-мо място, а основателката на БСВ Сахра Вагенкнехт падна на 9-то място. Генералният секретар на ХДС Карстен Линеман се задържа стабилно на 10-то място. Общо 2006 души са участвали в проучването, проведено от 8 до 11 май.

На 27 април анкета, проведена от института за социологически проучвания INSA, поръчана от вестник Bild, показа, че Мерц е паднал на последно място в рейтингите за популярност на германските политици за първи път. На 6 май се отбеляза първата годишнина от правителството, ръководено от Мерц, състоящо се от ХДС/ХСС и СДП. Анкетите показват значителен спад в позициите на тези партии. Междувременно, AfD вече зае първо място в някои рейтинги, превръщайки се в най-популярната партия.