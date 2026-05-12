Aramco: Световните пазари на петрол губят по 100 млн. барела всяка седмица

Световните петролни пазари губят по 100 милиона барела всяка седмица докато Ормузкият проток е затворен, което задълбочава недостига на доставки, превърнал войната в Близкия изток в най-значителния срив на снабдяването с черно злато досега. Този недостиг се запълва от складовите запаси на компаниите и правителствата, което вече е свело глобалните резерви на горивото до опасно ниски равнища, заявил главният изпълнителен директор на държавния производител на петрол на Саудитска Арабия Saudi Aramco – Амин Насър – по време на конферентен разговор с анализатори. По-голямата част от световния свободен капацитет за производство на петрол се намира в Персийския залив, което означава, че той не е наличен, за да помогне за справяне с недостига, добавя Насър.

Коментарите подчертават задълбочаващия се риск, че препускащите нагоре цени на енергията биха могли да потиснат глобалния растеж, като конфликтът в Близкия изток вече е в третия си месец. Съединените щати и Иран отхвърлиха последните взаимни предложения за стартиране на преговори, насочени към отприщване на потоците през Ормузкия проток.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че едномесечното примирие между двете страни е на „масивна животоподдържаща система“. Той каза на репортери в Овалния кабинет на 11 май, че макар примирието да остава в сила, то е „невероятно слабо“ след като ден по-рано отхвърли контра-предложението на Техеран за прекратяване на войната като „напълно неприемливо“ и „боклук“.

След коментарите на Тръмп, председателят на иранския парламент Мохамад Галибаф написа в социалната платформа X, че въоръжените сили на страната му са „готови да отговорят и да дадат урок на всяка агресия“. Техеран потвърди разполагането на местни малки подводници клас Ghadir в Ормузкия проток, защото напрежението с американския флот се засилва, според изявления, направени на 10 май 2026 г. от командира на иранския флот контраадмирал Шахрам Ирани по време на военноморско учение в чест на моряците, загинали на борда на фрегатата Dena.

Този ход засилва способността на иранците да застрашават търговското корабоплаване и военноморските сили в една от най-критичните морски точки в света, като разчита на трудно откриваеми подводници, оптимизирани за операции от засада в плитки води и асиметрични тактики (предотвратяващи използването на морето от страна на врага за военни и търговски цели).

Без да се намери решение за снемане на иранската или американската блокада около пролива, черното злато ще остане скъпо. В ранните часове на 12 май фючърсните контракти на сорт „Брент“ за доставка през юли се търгуваха в близост до 105 щ. долара за барел. Тази котировка все още е под върховите стойности, наблюдавани в по-ранния етап на войната.

Използваната възможност за деблокиране на петролните запаси е прикрила колко напрегнат е на практика световният пазар, подчертава Насър, добавяйки, че вижда разминаване между цените, на които се търгува петролът на фючърсните пазари, в сравнение с физическите барели.

Липсата на инвестиции в производство извън Близкия изток е направила пазарите почти неподготвени за подобен шок в предлагането, смята шефът на Aramco. Недостигът на доставки ще стане още по-очевиден през май и юни и ако кризата продължи, промяната на баланса на петролните пазари ще се случи през следващата година, предупреждава той.