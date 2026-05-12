Прокуратурата се похвали с осъден плевенчанин, купувал гласове за по 40 евро

От държавното обвинение се похвалиха, че 40- годишен мъж от плевенското село Буковлък с инициали А. Ж. е осъден за търговия с вот. Освен това съобщиха и че кметът на Лом Цветан Петров е обвинен за купуване на гласове. Четири дни преди изборите – на 19 април – в административната сграда на общинско предприятие в Лом градоначалникът на крайдунавския град предложил по 50 евро на работници от предприятието, като той ги насочил и за кой кандидат от коалиция да гласуват с определена преференция.

В случая с „търговеца“ на гласове от Буковлък той е признат за виновен за това, че на 19 април (в деня на предсрочните парламентарни избори) e предложил на три лица по 40 евро, за да упражнят правото си на глас за предварително посочена партия и кандидат.

За извършеното престъпление на мъжа е наложено наказание от 9 месеца затвор, изтърпяването на което е отложено с 3 години изпитателен срок. Освен това му е забранено да заема определена държавна или обществена длъжност, а именно правото да заема изборна длъжност за срок от три години.

Решението за мъжа от Буковлък не подлежи на обжалване.

