Кметът на Лом е обвинен за купуване на гласове

Кметът на град Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по дело за престъпление против политическите права на гражданите. С постановление от 11.05.2026 г. в качеството на обвиняем по досъдебно производство за престъпление против политическите права на гражданите е привлечен Ц.П. – кмет на гр. Лом, съобщиха от прокуратурата.

В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за виновността чу, се посочва в съобщение на обвинението.

На 15.04.2026 г. в административната сграда на общинско предприятие в гр. Лом Ц.П., в качеството си на длъжностно лице и по повод изпълнение на служебните си задължения, предложил имотна облага в размер на по 50 евро на работници на предприятието.

С действията обвиняемият е целял да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция във връзка с изборите за народни представители, насрочени за 19.04.2026 г., както и в полза на кандидат с определена преференция.

За извършеното деяние законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5 112,92 до 15 338,76 евро.

Предстои Районна прокуратура – Монтана, Териториално отделение – Лом, да внесе в съда искане за отстраняването на обвиняемия Ц.П. от длъжност, пише в съобщението на прокуратурата.