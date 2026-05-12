Шокиращи разлики в измерването на серния двуокис в ТЕЦ-овете на Ковачки

До 18 пъти разлика в показанията за замърсяването със серен двуокис констатира „Грийнпийс“ – България в свой доклад за ТЕЦ-овете „Бобов дол“ в Големо село, Гълъбово, Димитровград и Перник. Разнобоят е между показанията на автоматичните им станции и данните от независими измервания с дифузионни тръби, извършени между октомври 2025 г и февруари 2026 г. Дифузионните тръби са признат метод за измерване на замърсяването със серен двуокис и използваните за анализа в четирите селища са подготвени и анализирани от британска фирма.

За всяко населено място (Големо село, Гълъбово, Димитровград и Перник) са избрани по две

локации за мониторинг, като първата позиция е била възможно най-близо до съответната станция на въглищната електроцентрала. За целта на съпоставката са изчислени средни стойности от данните, измерени от автоматичните измервателни станции във всяка локация, съответстващи на абсолютно същия времеви период, за който са измервали дифузионните тръби. Разликите са от 9 до 18 пъти „в полза“ на втория метод, сочи докладът.

За две от локациите – Големо село и Гълъбово, средните концентрации на SO₂, отчетени от станциите на ТЕЦ-а, са по-ниски от еквивалентните стойности, измерени чрез дифузионните тръби, за всички мониторингови периоди. Най-изразено е несъответствието в Големо село, където средните концентрации от автоматичната станция са едва 5.7-10.8% от еквивалентните стойности от тръбите.

Макар и в по-малка степен, подобно разминаване се наблюдава и в Гълъбово, особено през

първите три периода на изследването, когато средните концентрации от станцията са между 38 и 62% от еквивалентните стойности от алтернативното измерване, или приблизително 1.6 до 2.6 пъти по-ниски. За Димитровград средните концентрации от станцията варират между 137 и 309% от измерените чрез тръбите стойности, което означава между 1.4 и 3.1 пъти по-високи концентрации. За Перник съотношението е между 113 и 155%, или между 1.1 и 1.6 пъти по-високи стойности

„Големо село от години страда от редовно обгазяване със серен диоксид от ТЕЦ „Бобов дол“ – единственият източник на този замърсител в региона. Въпреки множеството данни, включително официални, контролните институции остават беззъби наблюдатели, докато недосегаемият извършител погазва правото на чист въздух на стотици български граждани в името на печалбата си. Ако публичните данни подценяват замърсяването в Големо село с до 95%, обществеността е държана в неведение за истинските рискове за здравето, които причинява ТЕЦ „Бобов дол“. Този замърсител следва да бъде затворен, докато не докаже, че може да спазва закона“, коментира Десислава Микова, ръководител „Кампании“ в „Грийнпийс“ – България, цитирана в съобщението.

От „Грийнпийс“-България призовават за публикуване на прозрачни данни, които отразяват истинското състояние на качеството на въздуха, за да могат гражданите да вземат информирани решения за здравето си. От Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) уверили обаче, че автоматичните станции се калибрират редовно, без да коментират фрапантните разлики в показанията.