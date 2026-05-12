„Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“ се сдобиха с нова почистваща фирма

От Столичната община са избрали консорциума с българо-турско участие „Чиста София“ ДЗЗД да събира и извозва боклука в Зона 3 („Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“). Договорът е за срок от пет години, а изпълнителят беше избран чрез пряко договаряне. До този ход се стигна след като Върховният административен съд потвърди законосъобразността на прекратената предишна поръчка за тази позиция с аргумент, че трите допуснати до процедурата фирми не са покрили изискванията при изготвянето на офертите.

Консорциумът „Чиста София“, в който участват българските дружества „Голден тикет“ и „Голден инвестмънт груп“, както и българският клон на турската компания „Атлас Темизлик Туризм Иншаат Пейзаж Фиданджълък Санайи Ве Тиджарет Лимитед Шикрети“, собственост на турския бизнесмен Фатих Атасой, е предложил най-ниска цена. Цената е от 134 евро без ДДС на тон за събиране и транспортиране на битови отпадъци.

Офертата сериозно надвишава прогнозната стойност на общината от 85.22 евро без ДДС на тон, но е най-ниската спрямо останалите участници – “Евро Импекс”, “Сорико-Бакс” и “Еко ресурс-р”.

Към момента Общината е подписала дългосрочни договори за Зона 2 (районите “Панчарево”, “Кремиковци” и “Искър”), Зона 5 (районите “Банкя”, “Нови искър” и “Връбница”), както е и избран нов изпълнител за Зона 4 (районите “Надежда”, “Сердика” и “Илинден”). В Зона 6 (районите “Люлин”, “Красно село” и “Красна поляна”) услугата се изпълнява с общински капацитет чрез дружеството “Софекострой”.