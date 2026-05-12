Общо 11 години затвор за управител и механик след катастрофа в Айтос

Бургас

Окръжният съд в Бургас осъди на 5 и 6 години затвор управител на транспортна фирма и механик с инициали И. И. и К. Х., подсъдими по дело за пътнотранспортно произшествие в Айтос, при което през 2020 година загина 28-годишна жена, а четирима души пострадаха тежко.

Според обвинението двамата са допуснали товарна композиция с влекач и полуремарке да извърши превоз без необходим технически преглед на второто транспортно средство. Установени са неизправности, в това число и по спирачната система. Тези проблеми е трябвало да бъдат открити при извършване на техническия преглед от механика К. Х.

С присъдата си окръжните магистрати лишават И. И. от право да заема длъжността управител на търговско дружество за срок от 6 години, а К. Х. – от право да упражнява професията „механик – гараж за транспортни средства“ за срок от 7 години.

Присъдата подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Бургас.

