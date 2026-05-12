Министър Георги Пеев спря плащанията в транспорта

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев спря плащанията и поемането на нови задължения в публичните предприятия. Причината – изготвянето на анализ на финансовото, административното и договорното състояние на дружествата, съобщават от министерството.

Тази стъпка ще засегне разходите, които не са пряко свързани с текущото и непрекъсваемо функциониране на предприятията. Временно се прекратява сключването на нови договори, подписването на анекси, възлагането на дейности, авансовите плащания и стартирането на обществени поръчки, освен при доказана нормативна неотложност.

Дружествата не трябва да предприемат действия по разпореждане или придобиване на активи, допълват от транспортното ведомство.

Ограниченията не обхващат възнаграждения, данъчни и осигурителни вноски, както и плащания към бюджета и комунални услуги.

Припомняме, че вчера (11 май) такъв ход предприе и министърът на икономиката Александър Пулев. Той обясни, че прекратява всички договори и плащания в икономиката заради започнали одити. Пулев обеща, че резултатите от тях ще бъдат публично оповестени.

