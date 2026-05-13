Безработицата във Франция е скочила до 8.1% през първото тримесечие и е най-висока от 2021-а

Безработните във Франция са се увеличили с 68 хиляди през първото тримесечие на 2026-а в сравнение с последните три месеца на 2025-а – до 2.6 млн. души, съобщи Националната статистическа агенция на страната INSEE на 13 май. Това означава скок на безработицата до 8.1% (спрямо 7.9% в периода октомври-декември 2025-а и над прогнозите за спад до 7.8%) – най-високото равнище от 2021-а насам, но все пак под върховите 10.4% през второто тримесечие на 2015-а.

В периода януари-март нивото на безработица за хората на възраст от 15 до 24 години е спаднало с 0.4 процентни пункта, но за възрастовата група от 25 до 49 години се е увеличило с 0.4% – до 7.3% – най-висока от първото тримесечие на 2021 година. При лицата над 50 или повече години промяната е символична – увеличение с 0.1 процентни пункта – до 5.2 процента. Нивото на безработица сред жените също е било практически стабилно през тримесечието – 7.7%, сред мъжете има ръст от 0.3% – 8.5% – най-много от периода януари-март 2021 година.

Публикуваните числа подчертават предизвикателствата, пред които е изправена френската икономика през този период на геополитическо напрежение. Нарастването на безработицата допълнително засилва опасенията за икономическата стабилност на страната и способността ѝ да се справя с последиците от продължаващия конфликт в Близкия изток.

Френският президент Еманюел Макрон, който е бивш инвестиционен банкер, въведе множество реформи в опит да намали нивото на безработица, задържало се упорито високо в продължение на десетилетия.

Управителят на „Банк дьо Франс“ Франсоа Вилроа дьо Гало призна, че числата са разочароващи, но омаловажи опасенията в интервю за телевизионния оператор franceinfo. „Около 8% не е точно задоволителна новина“, но Франция е добавила около 4 милиона работни места от 2010 г. насам, успокои банкерът.

В отделен доклад, също от 13 май, INSEE съобщи, че хармонизираните с Европейския съюз потребителски цени в страната са се повишили с 2.5% на годишна база през април, потвърждавайки предварителни данни, публикувани в края на миналия месец – най-високият темп от юли 2024 година. На месечна база ценовият ръст е 1.2 процента.