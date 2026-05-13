Премиерът Румен Радев свиква среща за цените, пожарите и безводието с ресорните министри, регулаторите и представители на браншови и синдикални организации. Радев заяви в началото на заседанието на Министерския съвет, че критичното състояние на редица сектори и намаляващата покупателна способност на гражданите изискват спешни и адекватни мерки.

По думите му, внесените от „Прогресивна България“ законопроекти за овладяване на цените са само първата стъпка към по-широк пакет от действия.

Премиерът подчерта необходимостта от цялостен подход, който да осигури по-голяма прозрачност при ценообразуването, ограничаване на нелоялните практики и защита на българските производители. Според него трябва да се насърчава развитието на националната търговска база, по-късите вериги на доставки и контролът върху качеството и произхода на храните, за да се намали зависимостта от външни шокове.

Срещата ще се проведе в четвъртък от 14:00 часа в разширен състав с участие на ресорни министри, контролни органи и представители на сектор „Земеделие и храни“.

Радев съобщи още, че е поискал от МВР, Министерството на отбраната и Министерството на земеделието и храните доклад за готовността за реакция при горски пожари през летния сезон.

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите ще бъде поискан доклад за очакваните проблеми с безводието и възможните мерки за справяне със ситуацията. Премиерът припомни, че през миналата година стотици населени места са били засегнати от режим на водата.

Министър-председателят обяви и началото на специализирана полицейска операция срещу производството и разпространението на наркотици, престъпността и нарушенията по пътищата.

На днешното заседание Министерският съвет ще направи и кадрови промени, включително освобождаване на областни управители и назначаване на нови. Предсрочно ще бъде освободен и заместник-председателят на агенция „Национална сигурност“ Деньо Денев, като постът ще бъде поет от Станчо Станев.