Охраната на Делян Пеевски е свалена

Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви с пост във „Фейсбук“, че е бил информиран от началника на НСО – генерал-майор Емил Тонев, че след заседание на Специализираната комисия е взето решение за снемане на охраната му.

Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана, пояснява Пеевски.

Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения, пише Пеевски и подчертава: Пропагандната дъвка за охраната от НСО отиде в кошчето!

