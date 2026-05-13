Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също остава без охрана от НСО от утре, 14 май. Това обяви заместник-председателят на партията Томислав Дончев в кулоарите на парламента. Той определи мярката като „емоционално, не дай боже политическо решение, но в никакъв случай институционално“.

„Тук не става дума за Борисов, става дума за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР с традиционни проблеми с организираната престъпност„, добави той и изтъкна, че ГЕРБ няма да политизира въпроса.

Съпартиецът Тома Биков на свой ред подчерта, че преди седмица-две е имало заплаха за сигурността на лидера на партията му. Той предупреди, че „оттук нататък цялата отговорност за сигурността на Бойко Борисов е на господин Радев“.

По темата се изказа и бившият вътрешен министър и заместник-председател на ГЕРБ Даниел Митов. Във „Фейсбук“ той написа, че „всяко решение за прекратяване или ограничаване на подобна защита следва да бъде мотивирано изключително от професионална оценка на риска и обективни критерии за сигурност.“

Според него, в противен случай, възникват съмнения, че подобен акт може да е повлиян не толкова от експертна преценка, колкото от текущи политически съображения или конюнктурен натиск.

По-рано стана ясно, че охраната на лидерът на ДПС Делян Пеевски също е със снета охрана от НСО. „Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана“, пояснява Пеевски.

Специална комисия, съставена от ръководителите на ДАНС, НСО и главния секретар на МВР, решава кой да получава и кой да губи държавна охрана. Делян Пеевски е под охрана на НСО от години, неясно по какви причини. Единственото публично обяснение е от 2016 г., когато тогавашният главен секретар на МВР Георги Костов заяви, че има информация за подготвяно покушение срещу него.

Темата за охраната на Пеевски често предизвиква обществен и политически интерес, а през последните месеци дебатът се засили. В предишния парламент коалицията на „Продължаваме промяната-Демократична България“ предложи промени в закона, с които охраната му да бъде премахната, но до гласуване не се стигна. След съставянето на новия парламент въпросът отново стана актуален. Представители на „Прогресивна България“, сред които Антон Кутев и Иван Демерджиев, подкрепиха идеята охраната на Борисов и Пеевски да бъде свалена, ако това стане по установения законов ред.

Заместник-председателят на „Продължаваме промяната“ акад. Николай Денков коментира новината за свалянето на охраната на Пеевски като изтъкна, че не е било ясно на какво основание е била поставена. „Отдавна трябваше да му бъде свалена. Дали мислите, че от вчера за днес се е появила нова информация, която показва, че днес на Пеевски може да му се махне охраната„, попита той.