Полша да спре да помага на САЩ да депортира украинци, поискаха правозащитни групи

Международните организации за защита на човешките права „Амнести интернешънъл“ и „Хюман Райтс Фърст“ призоваха Полша да спре сътрудничеството си с имиграционните власти на Съединените щати за депортиране на украински граждани през нейна територия. В съвместно изявление, публикувано на 13 май, групите заявиха, че Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE) е извършила поне две такива операции на полска земя през ноември 2025 г. и март 2026 г., депортирайки над 50 души в Украйна.

„Насилственото прехвърляне на украинци в активна военна зона, където ракети поразяват цялата страна, шокира съвестта и нарушава международното право“, отбелязва Узра Зея – главен изпълнителен директор и президент на „Хюмън райтс фърст“. И добавя: „Полша, която предложи щедро убежище на толкова много украински бежанци, трябва да откаже да улеснява принудителните прехвърляния на администрацията на Тръмп, които изпращат украинци обратно в животозастрашаващи обстоятелства“.

Неправителствените организации твърдят, че са писали на полските власти на 17 април, изразявайки загриженост за полетите, които според тях са излетяли от Финикс, Аризона, до летище Жешов-Ясьонка в югоизточна Полша, но не са получили отговор и са решили да публикуват писмото. След изпращането му, на същото полско летище е кацнал друг полет на ICE на 30 април с неизвестен брой пътници на борда, което е поредното прехвърляне на украинци през централноевропейската страна.

„Полша няма споразумение или договорености със Съединените щати за депортирането. Това е вътрешен въпрос между две държави – Украйна и Съединените щати“, поясни говорителят на полското министерство на вътрешните работи Каролина Галецка. И добави, че родината й е била само транзитен пункт, не е била пряко замесена и нейната гранична охрана е извършвала само процедури за разрешаване.

„Вероятно украински гражданин, който ще бъде депортиран от Съединените щати в Украйна, нямат право да влизат в Полша. А тук се извършва проста проверка в рамките на законовите правомощия“, каза Галецка.

Откакто встъпи в длъжност миналата година, американският президент Доналд Тръмп разшири репресиите срещу имиграцията, ръководени от ICE, увеличавайки задържанията и депортациите. Правозащитни групи твърдят, че политиката нарушава справедливия процес и свободата на словото, докато администрацията опонира, че действията целят ограничаване на незаконната имиграция и подобряване на сигурността.

Защитниците на човешките права заявяват, че условията в Украйна не са безопасни за връщане на гражданите им, добавяйки, че съгласно международното право Полша не трябва да изпраща хора на места, където животът или свободата им могат да бъдат изложени на риск.

„Полските власти трябва да разследват тези инциденти, да установят местонахождението на засегнатите и да гарантират, че те са защитени от депортиране, третирани с достойнство и им е осигурено ефективно средство за защита“, каза Анна Блашчак-Банасяк – директор на „Амнести интернешънъл Полша“.