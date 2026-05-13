Структурни промени и геополитическо напрежение свиха приходите на Villeroy & Boch

Групата Villeroy&Boch приключи първото тримесечие на 2026 г. със задоволителен резултат в условията на пазарна среда, която остана предизвикателна поради настоящата геополитическа и глобална икономическа ситуация. Приходите на Групата възлизат на 318,7 млн. евро, което е спад от 13,7% спрямо миналата година, когато те са били 369,1 млн. евро.

Паричните постъпления бяха засегнати от продажбата на бизнеса в Северна Европа на марките Gustavsberg и Vatette, както и от отрицателни валутни ефекти. На коригирана база спадът на приходите е 8,3 на сто.

Въпреки намалението на приходите, Villeroy&Boch отчете приятно увеличение на обема на поръчките към 31 март 2026 г., достигайки 197,7 млн. евро, което е ръст от 47,3 млн. евро.

„Първото тримесечие на 2026 г. беше белязано от комплексно взаимодействие между продажби на активи и геополитическо напрежение, които повлияха на нашите резултати“, заяви д-р Маркус Варнке, финансов директор на Villeroy & Boch AG. „Въпреки тези предизвикателства, успяхме да отбележим позитивни тенденции в определени области, като например обема на поръчките в двете бизнес подразделения и електронната търговия в „Хранене и лайфстайл“. Това подчертава устойчивостта на нашия бизнес модел и стратегическата ни посока“, отбеляза д-р Маркус Варнке.

Бизнес подразделението „Бани и уелнес“ е засегнато от геополитическата ситуация

Подразделението „Бани и уелнес“ постигна приходи от 248 млн. евро през първото тримесечие. Това е спад от 16,1% на годишна база. Коригиран спрямо приходите от продадените предприятия Gustavsberg, спадът в паричните постъпления възлиза на 9,9 процента. По региони приходите спаднаха с 15,6% в EMEA и с 23,2% в APAC/Америка, основно поради продажба на активи, неблагоприятната икономическа ситуация, конфликта в Близкия изток и забавянето в китайския строителен сектор. Оперативната EBIT за подразделението „Бани и уелнес“ възлиза на 12,9 млн. евро.

Бизнес подразделението „Хранене и лайфстайл” постига стабилен резултат

Бизнес подразделението „Хранене и лайфстайл” остана стабилно с приходи от 70 млн. евро. Забелязва се позитивна тенденция в електронната търговия и в собствените търговски обекти, за което допринесе великденското пазаруване. В Германия приходите нараснаха със 7,5%, движени от електронната търговия. Оперативната EBIT се повиши леко до 4,3 млн. евро.

Прогноза за цялата 2026 година

Въпреки продължаващата висока геополитическа и икономическа несигурност, Управителният съвет на Villeroy & Boch AG потвърждава прогнозата за цялата 2026 г., според която консолидираните приходи се очаква да бъдат в диапазона от среден до висок едноцифрен процент под нивото от 2025 година. Оперативната EBIT, която беше прогнозирана между 75 и 85 млн. евро, обаче според Управителния съвет, сега се очаква да бъде в долната част на този диапазон.