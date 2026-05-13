След масовия бой в Габрово, смениха шефа на областната дирекция на МВР

Със заповед на вътрешния министър Иван Демерджиев, Илиян Иванов отново ще поеме ръководството на Областната дирекция на МВР в Габрово. Този път до рокадата се стига след протестите в Габрово, породени от масово сбиване между две семейства. При инцидента са пострадали трима души, което предизвика напрежение, а хората настояха ромите, които създават проблеми, да бъдат изселени. Случаят няма етнически характер и беше резултат от битов конфликт.

Днес Иванов е бил представен пред състава на дирекцията от заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов. Засега не е ясно къде отива досегашният шеф на полицията в града Георги Георгиев.

По време на представянето Милтенов е очертал основните приоритети в работата на министерството, сред които противодействието на икономическата и конвенционалната престъпност, борбата с разпространението на наркотици и повишаването на пътната безопасност.

Илиян Иванов е заявил, че ще държи на стриктното спазване на закона, професионалното изпълнение на служебните задължения и работата в интерес на обществото.

Илиян Иванов е роден на 5 юни 1969 година в Трявна. Завършил е Техническия университет в Габрово и Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов. Към структурите на МВР постъпва през 2000 година. Работил е в сектор „Координация и информационно-аналитична дейност“ в ОДМВР – Габрово, в Регионалното звено „Борба с организираната престъпност“, както и в сектор „Оперативен анализ“ в областната дирекция. Бил е служител и в сектор „Борба с организираната престъпност“ в Държавна агенция „Национална сигурност“. През 2023 година е назначен за директор на ОДМВР – Габрово, а през 2026 година е преназначен за директор на ОДМВР – Шумен от служебния вътрешен министър Емил Дечев.