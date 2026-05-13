Правосъдното министерство с проверка срещу Агенцията по вписванията

Правосъдното министерство с проверка в Агенцията по вписванията

От Министерството на правосъдието са започнали проверка в Агенцията по вписванията след сигнал на БОЕЦ, че над 2000 нотариални акта на имоти, собственост на жители на столицата, са изчезнали от архива й, съобщи БНТ.

От гражданското движение публикуваха непълен опис по томове на документи, за които твърдят, че са изчезнали. Става дума за актове за собственост, издадени в периода от 1912 до 1989 година. В сигнала има и снимков материал, който показва безстопанственост и разхвърляни важни документи в складово помещение на агенцията.

Министърът на правосъдието Николай Найденов е изискал информация от ръководството на Агенцията по вписванията, както и на наличните в министерството доклади от Инспектората към него. Очаква се в близко бъдеще Найденов да изнесе повече информация по случая.

По информация на БОЕЦ става въпрос за схема на имотната мафия за кражба на имоти в София с участието на висши служители на Агенцията по вписванията, нотариуси и други длъжностни лица. Те са получили доклад от 37 страници на Инспектората на Министерството на правосъдието със заключение, че Даниела Митева (директор на Агенцията по вписванията) трябва незабавно да бъде освободена. Те призовават собствениците на имоти в София да проверят техния статут и наличните документи. Особено това важи за имоти на бездетни лица, които са починали, или имоти на хора, които са в чужбина от дълги години.

