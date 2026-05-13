Изскачат свидетелства за тайни удари на ОАЕ и Саудитска Арабия срещу Иран

Обединените арабски емирства са извършили военни удари срещу Иран, съобщи в началото на седмицата „Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на запознати с въпроса лица. Атаките, които емирствата не са признали публично, включват и рафинерия на иранския остров Лаван в Персийския залив. Тя е била ударена в началото на април, приблизително по времето когато президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви прекратяване на огъня.

Иран призна по онова време, че обектът е бил атакуван от неидентифициран враг, след което отговори, като изстреля ракети и дронове по ОАЕ и Кувейт, отбелязва „Уолстрийт джърнъл“. Атаката срещу остров Лаван е единственият конкретен случай на участие на ОАЕ във войната. Един от източниците е заявил пред американския всекидневник, че Вашингтон е приел положително участието на Абу Даби във войната, след като други страни от Персийския залив са отказали активно да се включат в конфликта.

През март множество израелски медии публикуваха почти едновременно съобщения, че ОАЕ са ударили инсталация за обезсоляване в Иран в отговор на атаките на Техеран в Персийския залив. Тези разкрития предизвикаха гняв сред представители на емирствата, които ги определиха като фалшиви новини.

По време на войната между Съединените щати и Израел срещу Иран, Техеран предприе продължителни атаки срещу ОАЕ, изстрелвайки около 550 балистични и крилати ракети и повече от 2200 дрона, според министерството на отбраната на емирствата, което ги прави най-атакуваната мишена в региона, включително Израел.

Иран, който се зарече да удари американски бази в региона, насочи ракетен огън към държави от Персийския залив по време на войната и блокира Ормузкия проток, запушвайки ключов път за потока от петрол и природен газ. Докато повечето снаряди, изстреляни по ОАЕ, бяха прихванати, някои поразиха военни и цивилни цели.

Ден след публикацията на „Уолстрийт джърнъл“, агенция „Ройтерс“ съобщи ексклузивно, че Саудитска Арабия е предприела множество необявени удари срещу Иран в отговор на атаките, извършени срещу кралството по време на войната. Информацията е на двама западни и на двама ирански представители. Саудитските атаки, държани в тайна, са първите известни директни саудитски военни действия на иранска земя, показващи, че Рияд започва да се защитава все по-смело срещу основния си регионален съперник.

Ударите, осъществени от саудитските военновъздушни сили, се оценяват като извършени в края на март, твърдят двамата западни представители. Единият от тях посочва, че те са били „в отговор на иранските обстрели срещу Саудитска Арабия“. Рияд, който има силни военни отношения с Белия дом, традиционно разчита на американската армия за защита, но 10-седмичната война направи кралството уязвимо за атаки, които са пробили американския военен чадър.

От началото на военните действия на 28 февруари, Иран е ударил всичките шест държави от Съвета за сътрудничество в Персийския залив с ракети и дронове, атакувайки не само американски военни бази, но и цивилни обекти, летища и петролна инфраструктура.

Саудитска Арабия е втората страна от региона, която се е включила на страната на Съединените щати и Израел във войната им срещу Ислямската република, след съобщенията, че ОАЕ също тайно са извършили множество военни удари срещу Иран. Един от тях е бил „координиран“ с Израел, съобщи агенция „Блумбърг“. По време на войната сътрудничеството между двете страни е включвало споделяне на разузнавателна информация, откриване и прихващане на ирански ракети и дронове, както и избор на ирански цели, съобщават добре информирани източници.

ОАЕ не са признали наличието на офанзивни удари, но многократно са подчертавали правото си да се защитават. Те съобщават и за вероятно възобновяване на иранските атаки през последната седмица на тяхна територия.

Междувременно, Саудитска Арабия се стреми да предотврати ескалацията на конфликта и поддържа редовен контакт с Иран, включително чрез посланика на Техеран в Рияд. Високопоставен служител на саудитското външно министерство не е отговорил директно на въпроса дали е постигнато споразумение за деескалация с Иран, но е казал, че потвърждава „последователната позиция на Саудитска Арабия, която се застъпва за деескалация, самоконтрол и намаляване на напрежението в преследване на стабилността, сигурността и просперитета на региона и неговия народ.“

Иранските и западните представители твърдят, че Рияд е уведомил Техеран за ударите и това е било последвано от интензивно дипломатическо взаимодействие и саудитски заплахи за по-нататъшни ответни мерки, което е довело до разбирателство между двете страни за деескалация.

Неформалното намаляване на напрежението е влязло в сила седмица преди Съединените щати и Иран да се споразумеят за прекратяване на огъня в по-широкия си конфликт на 7 април. Един от иранските представители потвърди, че Техеран и Рияд са се споразумели да успокоят страстите, заявявайки, че ходът има за цел да „прекрати военните действия, да защити взаимните интереси и да предотврати ескалацията на напрежението“.

В продължение на десетилетия на противопоставяне, Иран и Саудитска Арабия – двете водещи шиитски и сунитски мюсюлмански сили в Близкия изток – поддържат противоположни групи в конфликти в региона. Разведряване с посредничеството на Китай през 2023 г., доведе до възобновяване на връзките им, включително прекратяване на огъня между подкрепяните от Иран хути в Йемен и Рияд, което оттогава е в сила.

Благодарение на отвореното за корабоплаване Червено море, Саудитска Арабия успя да продължи да изнася петрол почти през целия конфликт, за разлика от повечето държави от Персийския залив, и по този начин остана относително изолирана.

В статия в саудитския вестник Arab News през уикенда, бившият началник на саудитското разузнаване принц Турки ал-Файсал направи равносметка, като написа, че „когато Иран и други се опитаха да завлекат кралството в пещта на разрушението, нашето ръководство избра да понесе болките, причинени от съсед, за да защити живота и имуществото на своите граждани“.

Саудитските удари срещу ирански обекти последваха седмици на нарастващо напрежение. На пресконференция в Рияд на 19 март, саудитският външен министър принц Файсал бин Фархан заяви, че кралството „си запазва правото да предприеме военни действия, ако сметне за необходимо“. Три дни по-късно Саудитска Арабия обяви военния аташе на Иран и четирима служители на посолството за персони нон грата.

До края на март дипломатическите контакти и заплахата на Рияд за по-агресивен подход и отмъщение доведоха до разбирателство за деескалация, съобщиха западни източници. От над 105 атаки с дронове и ракети срещу Саудитска Арабия през седмицата от 25 до 31 март, броят им е спаднал до малко над 25 между 1 и 6 април, по данни на „Ройтерс“ от изявления на саудитското министерство на отбраната.

По оценка на западни източници, снарядите, изстреляни на саудитска територия в дните преди по-широкото прекратяване на огъня, идват от Ирак, а не от самия Иран, което показва, че Техеран е ограничил преките удари, докато съюзническите групи продължават да действат. На 12 април Саудитска Арабия е привикала посланика на Ирак, за да протестира срещу атаките от иракска земя.

Комуникацията между Саудитска Арабия и Иран е продължила дори по време на възникналото напрежение в началото на по-широкото прекратяване на огъня между Техеран и Вашингтон, когато саудитското министерство на отбраната съобщи за 31 дрона и 16 ракети, изстреляни по кралството на 7-8 април. Този скок накарал Рияд да обмисли ответни мерки срещу Иран и Ирак, а Пакистан е разположи изтребители, за да успокои кралството и е призовал за сдържаност докато дипломацията набира скорост.