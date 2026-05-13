Министър Демерджиев увери, че свалянето на охраната на Пеевски и Борисов не е политически акт

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че свалянето на охраната на лидера на ДПС Делян Пеевски и на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов от Националната служба за охрана не е политически акт, а резултат от анализ на информация, постъпила от компетентните институции.

По думите на Демерджиев, между институциите има обмен на информация от понеделник насам, което е довело до решение на междуведомствената комисия да прекрати охраната на двамата политици. „Обещахме работещи институции – това беше нашето послание като политическа сила“, каза вътрешният министър по време на брифинг в Министерския съвет.

По-рано днес Пеевски съобщи, че охраната му от НСО е била свалена. Малко по-късно заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев обяви пред журналисти в парламента, че ръководството на НСО е уведомило партията, че от утре охраната на Бойко Борисов също ще бъде прекратена.