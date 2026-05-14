Държавите от ЕС са похарчили половината от предвидените стимули за КОВИД от 577 млрд. евро

Държавите от Европейския съюз са похарчили малко над половината от стимулите на блока от 577 милиарда евро, предвидени за компенсиране на икономическите щети, нанесени от пандемията от КОВИД-19. Крайният срок за усвояване на останалата част от парите е септември.

Механизмът за възстановяване и устойчивост (RRF), който влезе в сила през 2021 г. в отговор на икономическия шок от блокадите и прекъсванията на веригата за доставки, беше представен като безпрецедентна съвместна емисия на дълг, който правителствата биха могли да използват, за да върнат икономиките си в правилната посока. До края на миналата година те са усвоили около 310 милиарда евро, или близо 53% от общата сума от 577 милиарда евро, според новите данни на Евростат.

Италия, Испания и Полша, които са най-големите бенефициенти, са успели да използват съответно само 57%, 44% и 26% от разпределените за тях средства. Неуспехът да се усвои по-голям дял от парите се дължи отчасти на високата инфлация след енергийния шок от войната на Русия с Украйна, който доведе до пренасищане с доставки и забавяне на строителните дейности, посочва Филипо Тадеи – старши икономист за Европа в „Голдман Сакс“.

Страните членки са се затруднили да стартират програмите, което означава, че по-голямата част от разходите за инфраструктура са били направени през 2025 и 2026 г., отбелязва Тадеи. Полша – традиционно шампион в харченето на пари от общата хазна на ЕС, изостава до голяма степен защото Брюксел е замразил парите й за повече от две години поради спор за върховенството на закона с тогавашното дясно правителство. Средствата са потекли в края на 2023 г., след като премиерът Доналд Туск се завърна на власт. Оттогава неговото правителство се стреми да ускори проектите.

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. и други външни сътресения са намалили въздействието на програмата върху растежа, обяснява Тадеи. Той оцени кумулативното въздействие на механизма RRF на около 0.8% – 1% от допълнителния БВП за ЕС в годишен разрез между 2021-а и 2026 година. Банкерът допълва, че средносрочното въздействие върху икономическия растеж „е нещо, което бихме могли да преценим най-добре за период от 24 месеца след края на програмата“, добави Тадеи. „От 2022 г. до 2024 г. – трите ключови години за фондовете за възстановяване – европейската икономика беше засегната от енергийните сътресения. Ако ги нямаше, обхватът и изпълнението на плана щяха да бъдат по-ефективни.“

Досега правителствата на ЕС са получили 405 милиарда евро от Европейската комисия. Те трябва да подадат заявките си за останалите 172 милиарда евро заеми и безвъзмездни средства до септември, а парите трябва да бъдат изплатени до края на годината. Удължаването на RRF след 2026-а е малко вероятно, тъй като пестеливи страни като Нидерландия са се съгласили на съвместните кредитни емисии само при условие, че този механизъм е еднократен акт със строг краен срок до 2026 година.

Размерът на КОВИД-стимулите се оказа много по-малък от първоначалния план да достигне 755 милиарда евро, главно защото страни, включително Германия и Франция, са заявили слаб интерес към използването на наличните заеми и безвъзмездни средства. Причината – те не са срещнали затруднения да вземат кредити на по-ниска цена от ЕС или не са искали да поемат допълнителен дълг. Средствата, за които са кандидатствали, са били изразходвани съответно на 82 и 97 процента.

„Има ясна разлика между едрите и дребните получатели, което вероятно разкрива трудностите при изразходването на огромни суми (средства за възстановяване)“, коментира Еулалия Рубио – старши изследовател в Института „Жак Делор“ в Париж. Тя добавя, че други фактори, допринасящи за по-доброто използване на средствата от Германия и Франция, могат да включват „нивото на административен капацитет или нивото на сложност“ на проектите.