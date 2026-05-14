Германски съд постанови, че намаляването на грамажа на шоколадите Milka е подвеждащо

Германски съд реши, че американският хранителен гигант Mondelez е подвел потребителите, след като е намалил шоколадите Milka от 100 на 90 грама, без да промени значително опаковката им. Делото е заведено от организация за защита на потребителите.

Според съда, клиентите са свикнали с визията и размера на продукта през годините и опаковката е създавала впечатление, че количеството остава същото, въпреки че грамажът е бил намален в началото на 2025 година.

Съдът посочва още, че компанията е трябвало ясно и видимо да предупреди за промяната върху опаковката, за да не се подвеждат потребителите. Според решението това предупреждение е трябвало да остане поне четири месеца след намаляването на грамажа.

Решението все още не е окончателно и Mondelez има един месец, за да го обжалва.

„Взимаме под внимание и приемаме сериозно днешното съдебно решение и сега разглеждаме подробно мотивите на съда“, заяви говорител на компанията.

Производителят на Oreo обясни, че е намалил теглото на някои шоколади Milka, за да запази очакваното качество на продуктите в среда, която е „по-сложна и нестабилна от всякога“.