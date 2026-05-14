КС: приетите мерки от 51-ото НС срещу скока на горивата са незаконни

закрито изслушване

Конституционният съд се произнесе по въпроса дали противоречат на основния закон мерките срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ, приети от Народното събрание през март тази година.

Както е известно, на 13 март в парламента бе приет пакет от мерки, по които кабинетът да работи – създаване на фонд за подпомагане на бизнеса и домакинствата, който да се финансира с приходи от по-високия ДДС заради ръста на цените на горивата. Беше записано от домакинствата да бъдат подпомагани онези, които са д доход под прага на бедност. Предложението тогава беше прието с гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало” и „Има такъв народ”.

Служебният кабинет поиска от КС тълкуване дали мерките противоречат на конституцията и сега магистратите уважиха искането на служебния кабинет те да бъдат обявени за противоконституционни.

КС е установила, че законодателят е приел решението извън установената му с конституцията и със законите бюджетна управленска компетентност. Съдът смята, че парламентът е прекрачил правомощията си и не е спазил установените правила за управление на държавните финанси. КС казва, че решението на НС е проблемно, защото нарушава основния принцип, че властите в държавата трябва да са разделени и да не си пречат една на друга.

Освен това решението не е съобразено и с действащите закони за публичните финанси и бюджета – тоест не спазва правилата как се планират и харчат държавните пари, особено в период, когато все още няма приет нов бюджет за 2026 година.

