КС: приетите мерки от 51-ото НС срещу скока на горивата са незаконни

Конституционният съд се произнесе по въпроса дали противоречат на основния закон мерките срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ, приети от Народното събрание през март тази година.

Както е известно, на 13 март в парламента бе приет пакет от мерки, по които кабинетът да работи – създаване на фонд за подпомагане на бизнеса и домакинствата, който да се финансира с приходи от по-високия ДДС заради ръста на цените на горивата. Беше записано от домакинствата да бъдат подпомагани онези, които са д доход под прага на бедност. Предложението тогава беше прието с гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало” и „Има такъв народ”.

Служебният кабинет поиска от КС тълкуване дали мерките противоречат на конституцията и сега магистратите уважиха искането на служебния кабинет те да бъдат обявени за противоконституционни.

КС е установила, че законодателят е приел решението извън установената му с конституцията и със законите бюджетна управленска компетентност. Съдът смята, че парламентът е прекрачил правомощията си и не е спазил установените правила за управление на държавните финанси. КС казва, че решението на НС е проблемно, защото нарушава основния принцип, че властите в държавата трябва да са разделени и да не си пречат една на друга.

Освен това решението не е съобразено и с действащите закони за публичните финанси и бюджета – тоест не спазва правилата как се планират и харчат държавните пари, особено в период, когато все още няма приет нов бюджет за 2026 година.