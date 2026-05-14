Държавата няма да се меси в определянето на цените, увери Радев

Премиерът Румен Радев заяви, че държавата няма да се намесва пряко в определянето на цените, но ще гарантира ясни правила и ефективен контрол срещу нелоялните търговски практики. По думите на министър-председателя, пазарът не трябва да се превръща в „джунгла“ заради липса на регулации и контролни механизми.

Изказването беше направено по време на среща в Министерския съвет с ресорни министри, браншови организации, синдикати, работодатели и регулатори, посветена на мерките срещу ръста на цените на храните и намаляващата покупателна способност на българите.

Премиерът подчерта, че цените се влияят както от външни фактори като енергоносителите, транспорта и електроенергията, така и от вътрешни проблеми, свързани със състоянието на българското производство и веригите за доставки.

Според Радев ролята на държавата е не да определя цените, а да осигурява честна конкуренция, прозрачност и защита на потребителите. Той посочи, че в парламента вече са внесени законопроекти за ограничаване на нелоялните търговски практики и засилване на контрола върху пазара.

Министър-председателят предупреди, че данните на Комисията за защита на конкуренцията и Министерството на земеделието и храните показват сериозни проблеми в българското производство. По думите му, ако тенденцията продължи, има риск родното производство на мляко, месо, плодове и зеленчуци постепенно да изчезне.

Радев подчерта, че правителството ще работи по мерки за развитие на българското производство, изграждане на по-къси вериги на доставки, подобряване на напояването и по-строг контрол върху качеството на храните.

Той даде пример със сигнали от граждани, че едни и същи стоки в една и съща търговска верига често се продават по-евтино в чужбина, отколкото в България.

В началото на седмицата „Прогресивна България“ внесе първите законодателни промени в тази посока. Народното събрание вече прие изменения в Закона за защита на потребителите, които предвиждат търговците да доказват икономическа обоснованост при увеличение на цените, а глобите при нарушения да бъдат увеличени двойно.