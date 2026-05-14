ОПЕК+ планира да завърши серията от увеличения на квотите, които оряза през 2023-а

Ключови членове на ОПЕК+ планират да продължат поредицата от увеличения на петролните квоти през следващите няколко месеца и да приключат с възстановяването на пълния обем от орязаното производство, макар и само на хартия, до края на септември, твърдят делегати на картела. Групата вече официално се съгласи да възстанови около две трети от орязаните с 1.65 млн. барела на ден доставки – намаление, което направи доброволно през 2023 година. Плановете са последната част от редуцираните количества да бъдат върнати на пазара на още три месечни етапа, въпреки че основните членове всъщност не могат да осъществят подобни увеличения докато войната в Иран блокира износа от Персийския залив, посочват делегатите.

Алиансът, под ръководството на Саудитска Арабия и Русия, продължи със скромни и символични повишения на доставките по време на войната. Светът обаче спешно се нуждае от допълнителен петрол, за да запълни дупката, зейнала в резултат на конфликта, който причини кумулативна празнина от над 1 милиард барела и източва световните запаси с рекордна скорост. Шокът доведе до рязък скок на цените на горивата, което увеличи риска от глобална рецесия.

Преди избухването на войната на Съединените щати и Израел с Иран на 28 февруари, осем ключови членове на Организацията на страните износителки на петрол и нейните партньори бяха в процес на възраждане на производството на суров петрол, спряно преди няколко години в опит да ограничат излишъка от барели. От 1 май редиците на групата намаляха с един член в резултат на решението на Обединените арабски емирства да напуснат ОПЕК след десетилетия на участие в нея заради търкания с Рияд относно налаганите ограничения на количествата черно злато, които могат да добиват отделните страни.

Напускането на Абу Даби не попречи на останалите седем члена да ратифицират още едно скромно и теоретично увеличение от 188 000 барела на ден за юни по време на последната си месечна видеоконференция на 3 май. Следващото събиране, което ще преразгледа производствената политика за юли и евентуално след това, е насрочено за 7 юни.

Изключването на ОАЕ теоретично премахва около 144 000 барела на ден от първоначалното намаление от 1.65 милиона барела на ден. Войната в момента пък пречи на коалицията да реализира добавените количества, договорени през последните няколко месеца, защото принуди няколко страни от Близкия изток да орежат значителна част от производството докато Ормузкият проток е ефективно блокиран.

Саудитска Арабия е уведомила секретариата на ОПЕК във Виена, че добивът й е спаднал с още 651 хил. барела на ден през април – до едва 6.3 милиона барела на ден, което е най-ниското ниво от 1990 г. насам, съобщи организацията в месечния си доклад на 13 май. Причината е пресушения износ на страната през Ормузкия проток. Това качва кумулативната загуба на барели от края на февруари до 42% и е най-ниското ниво от началото на войната в Персийския залив преди 36 години, когато Ирак нахлу в Кувейт.

Втората по големина производствена редукция през април е на Кувейт, чийто добив е намалял приблизително наполовина – до едва 600 хил. барела на ден. В момента страната помпа под една четвърт от нивата преди войната. Ирак и ОАЕ също са понесли значителни загуби.

В допълнение към данните, съобщени директно от членовете на ОПЕК на секретариата на групата във Виена, докладът включва и набор от оценки, съставени от външни консултанти и медии, известни като вторични източници. Те показват, че добивът от членовете на картела отново е потънал през април, спадайки с 1.727 милиона барела на ден – до средно 18.98 милиона на ден, като саудитците са отговорни за около половината от намалението.

ОПЕК намали и прогнозите си за растежа на световното потребление на черно злато през 2026 г. до 1.2 милиона барела на ден от предишните предвиждания за 1.4 милиона на ден. Което продължава да противопоставя прогнозите на групата на другите анализатори. Международната агенция по енергетика заяви в месечния си доклад на 13 май, че световното търсене ще се свие с 420 000 барела на ден тази година, което е най-големият спад от пандемията от КОВИД-19 през 2020 година.

Въпреки всичко, двойната криза от войната и шоковото напускане на ОАЕ не спира алианса да се подготви за следващите години. ОПЕК+ продължава да участва в прегледа на индивидуалния максимален производствен капацитет на членовете, поръчан миналата година, целящ да калибрира производствените квоти на по-точна основа през 2027 г., посочват делегатите. Оценката се извършва от консултантската компания DeGolyer and MacNaughton Corp., базирана в Далас.

Събитията в Близкия изток, включително застоя на мирните преговори и продължаващата блокада на Ормузкия проток, държат високи цените на черното злато. Фючърсните контракти на сорт „Брент“ за доставка през юли се търгуваха за 104.77 щ. долара за барел в 16.25 ч. българско време на 14 май.