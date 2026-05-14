БАБХ спря от продажба над половин тон храни в Хасковско

От Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са спрели от продажба над 500 килограма храни от животински и неживотински произход в хасковски магазин. Стоките са били без етикети на български език, информация за производител и произход, както и без документи за проследимост.

При инспекцията са установени над 238 килограма сирене, кашкавал и масло, които не отговарят на изискванията за предоставяне на информация към потребителите. Открити са още 60.5 килограма млечни продукти, над 16 килограма месни изделия и 220 килограма ориз, булгур, леща и други храни от неживотински произход без етикет на български.

Всички количества са спрени от продажба. Предстои съставяне на актове, а на търговците са връчени покани. Те разполагат със срок да се явят за съставяне на административните документи.

Припомняме, че в началота на май от Агенцията информираха, че за два месеца над 500 тона негодни храни и повече от 1 310 000 яйца са били спрени да навлязат на нашенския пазар.

