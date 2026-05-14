Столичният общински съвет ще обсъди общо 60 доклада

Столичният общински съвет (СОС) ще обсъди общо 60 доклада на заседание, което започва в 10:00 чaса.

В дневния ред е годишен отчет за 2025 г. за изпълнението на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026 година.“

Съветниците ще обсъдят продължаването на общинското сътрудничество между Столичната община, „Асоциация за развитие на София“ и Столичната библиотека за развитие на пространството „София Лаб“.

Общинска програма „Добър старт за всяко дете в София“ – Пакет „Добре дошло, бебе!“ и Наръчник за родители в София ще разгледат още съветниците.

В дневния ред е дарение от юридическо лице под формата на труд и услуги за изграждане на шумозащитна стена над мост-естакадата по бул. „Драган Цанков“ над ул. „Тинтява“.

Преименуването на метростанция „Витиня“ на „Бесарабия“ също е в дневния ред на Съвета.