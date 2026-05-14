Парламентът ще обсъди три проекта за промени в Закона за съдебната власт за нови правила за избор на ВСС

Като първа точка за днес в програмата на депутатите е заложено първо гласуване на промени в Закона за защита на потребителите. Те са внесени от Явор Гечев и група народни представители от „Прогресивна България“ и целят осигуряване на продължаваща, последователна и ефективна защита на потребителите срещу необоснованото увеличение на цените в периода след въвеждането на еврото в България.

Вносителите увеличават правомощията на Комисията за защита на потребителите, включително чрез двойно повишаване на наказанията, които регулаторът може да налага. Удължава се с още година срокът на действие на Закона за въвеждане на еврото, считано от 8 август, когато този срок изтича, а с това и забраната в него за вдигане на цените без икономическа обосновка. Въвежда се понятието „справедлива цена“. Тя ще се изработва по методика, изготвена от Икономическото министерство и утвърдена със заповед на министъра.

Втората точка за днес е разглеждане на три предложения за промени в Закона за съдебната власт. Те целят нови правила за избор на Висшия съдебен съвет.

Първото предложение – законопроектът на „Прогресивна България“ предвижда членове на Висшия съдебен съвет да не могат да бъдат лица, които през последните 7 години са участвали в кадровия орган. Забраната важи и за тези, които през този период са заемали постовете главен прокурор, председател на върховен съд и техните заместници, включително ако са били изпълняващ функциите. Освен това се предлага министърът на правосъдието да може да спира действието на решения на ВСС, ако ги обжалва.

Второто предложение – на „Демократична България“ – разширява кръга на субектите, които могат да предлагат членове на ВСС, но ограничава намесата на прокуратурата извън наказателното производство и увеличава институциите, които могат да искат предсрочното освобождаване на главния прокурор.

Третото предложение – на „Продължаваме промяната“ – също увеличава субектите, които могат да издигат кандидати за членове на Висшия съдебен съвет. В него обаче се ограничават правомощията на ВСС да се взимат кадрови решения, ако мандатът му е изтекъл с повече от една година, какъвто е и настоящият.