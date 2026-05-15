Вземанията по финансов лизинг нарастват до 3.69 млрд. евро в края на първото тримесечие

Вземанията по финансов лизинг са 3.69 млрд. евро в края на първото тримесечие на 2026 г., като нарастват с 356.2 млн. евро на годишна база и с 68.1 млн. евро спрямо четвъртото тримесечие на 2025 година. Това показват данните от Българската народна банка. Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори е 94.8% в края на март 2026 г. при 94.4% преди година.

Сключените през първото тримесечие нови договори за финансов лизинг са в размер на 421.9 млн. евро. Обемът им нараства с 5.8 млн. евро спрямо първото тримесечие на 2025 г., но намаляват със 75.9 млн. евро спрямо четвъртото тримесечие на миналата година.

Вземанията по договори за финансов лизинг на леки автомобили са 2.06 млрд. евро в края на март.

Те нарастват с 314.1 млн. евро на годишна база и с 65.4 млн. евро в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2025-а. Относителният им дял е 55.8% в края на март при 52.3% преди година.

В края на първото тримесечие

вземанията по договори за финансов лизинг на товарни и лекотоварни автомобили са 770 млн. евро,

като нарастват с 33 млн. евро спрямо края на март 2025 г. и с 3.8 млн. евро в сравнение с края на декември 2025 година. Относителният им дял е 20.9% в края на март 2026 г. при 22.1% в края на същия месец година по-рано.

В края на първото тримесечие вземанията по договори за финансов лизинг

на машини, съоръжения и индустриално оборудване са 758.3 млн. евро,

като нарастват с 16.5 млн. евро спрямо края на март 2025 г., a намаляват с 0.9 млн. евро в сравнение с края на декември 2025-а. Относителният им дял намалява от 22.3% в края на март 2025 г. до 20.6% в края на същия месец на 2026 година.

В края на март вземанията по финансов лизинг от сектор „Нефинансови предприятия“ възлизат на 2.71 млрд. евро. Те нарастват със 160.4 млн. евро спрямо края на първото тримесечие на 2025 г. и с 27.6 млн. евро спрямо края на декември 2025 година. Относителният дял на вземанията от този сектор в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти в края на март е 73.5% при 76.5% в края на март 2025 година.

В края на първото тримесечие

вземанията от сектор „Домакинства и НТООД“ възлизат на 965.8 млн. евро.

Размерът им нараства с 25.6% (197 млн. евро) на годишна база и с 4.4% (40.5 млн. евро) в сравнение с края на декември 2025 година. Относителният дял на вземанията от този сектор в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти нараства от 23.1% в края на март 2025 г. до 26.2% в края на март 2026 година.

Вземанията по оперативен лизинг в края на март са 200.8 млн. евро,

като нарастват с 4.8 млн. евро на годишна база, a намаляват с 4.6 млн. евро спрямо края на четвъртото тримесечие на 2025 година.