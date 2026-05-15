КЗП предявява колективен иск срещу ЕРП заради неравноправни клаузи

Комисията за защита на потребителите (КЗП) обяви, че завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества, прилагащо неравноправни клаузи в общите условия на договорите.

Решението е взето след извършена проверка и след като дружеството не ги е отстранило в 14-дневен срок от отправената препоръка.

Според комисията неравноправните клаузи създават дисбаланс между правата и задълженията на търговеца и потребителите.

Колективният иск има за цел съдът да установи нищожността им и да преустанови тяхното прилагане.