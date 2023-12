Защо светът се влюби в Тейлър Суифт

След като Тейлър Суифт бе обявена за човек на годината от списание “Тайм”, в България се чуха доста скептични гласове. Нe били чували за нея, не могат да се сетят за нито една нейна песен. За да поправим този пропуск, изброяваме някои от нейните песни, които вероятно са минали през ушите им, но те не свързват с изпълнителката: Shake it Off, Blank Space, Cruel Summer, I Knew You Were Trouble.

Тейлър Суифт е най-слушаната изпълнителка в “Spotify”, тя е и бизнес дама, изградила империя за милиарди, а освен това творчеството й се изучава в университетите в Харвард и Флорида… При тазгодишната класация за човек на годината остави зад гърба си не само президенти, монарси и учени, но и стана първата жена в историята, получила два пъти това звание.

Каква е историята на този успех?

По традиция, зародила се през 1927 г., списание “Тайм” посвещава един брой на човек, група или идея, които най-много са повлияли на събитията през годината – за добро или за лошо.

Суифт вече се е появявала на корицата на “Тайм” през 2017 годината – тогава тя беше обявена за “човек на годината” за активното си участие в движението #MeToo. Тази година сред конкурентите на Тейлър бяха кралят на Великобритания Чарлз III, китайският президент Си Дзинпин и съоснователят на OpenAI Сам Алтман. Но списанието отново избра кънтри певицата.

Главният редактор на “Тайм” Сам Джейкъбс обясни,че екипът му се е спрял на онзи избор, който символизира радостта.

“Спряхме се на онази, която внася светлина в този свят” – обяснява главният редактор. В самата редакция заявяват, че 33-годишната носителка на “Грами” е заслужила наградата със своя “свръхестествен талант в изкуството на разказването”.

“Със Суифт става нещо необикновено, което няма прецедент в съвремието ни. Тя използва най-ефективния за времето ни инструмент – поп песента – за да разкаже историята си” – пишат от “Тайм” и уточняват: “Постиженията ѝ са толкова многобройни, че да изброяваме всичките, изглежда почти неуместно”. Само за информация може да видите някои от нейните клипове, като например към песента You Belong With Me, Anti-Hero, Lavender Haze.

Но ние все пак ще изброим някои от постиженията ѝ – поне за тази година. Третото издание на албума “Speak Now” събра рекорден брой слушания и зае първо място в “Spotify”, а филмът–концерт “Taylor Swift: The Eras Tour” стана един от най-успешните в историята на жанра и беше признат за най-касовото световно турне на всички времена. Всеки от концертите беше посетен средно от 72000 души. И макар че цената на билетите за шоуто започваше от 455 долара, на практика почитателите ги купуваха втора ръка за по няколко хиляди. Къде ще ходиш, ако сайтът за продажба на билетите още през първото денонощие след анонс, се е сринал от наплива на милионите купувачи.

Във всеки от градовете, през които минаваше “The Eras Tour”, се наблюдаваше същински икономически бум. Например в Лас Вегас, където туристите се втурнаха да чуят мартенското изпълнение на Суифт, посещаемостта на града за първи път се вдигна до предковидното равнище. В Чикаго беше регистриран рекорден за последните три години трафик и 97% от местата в хотелите бяха заети. Общата печалба от концертите на Суифт се оценява на пет милиарда долара – сума, която надвишава БВП на 45 страни в света – и това само от няколко града в Съединените щати!

Впрочем Тейлър разтърси не само американската икономика, но и американската земя. Юлската ѝ изява в центъра на Сиатъл така раздруса публиката, че сеизмолозите регистрираха трусове, еквивалентни на земетресение с магнитуд 2.3 бала. Явлението дори получи названието “Бийст куейк” – “Зверското земетресение” .

Освен това Суифт по някакъв начин успя да направи един от обичаните спортове в Америка – футболът – още по-популярен. След като стана гадже на двукратния шампион на Суперкупата Травис Келси, неговите мачове започнаха да събират все повече и повече зрители.

Навремето Тейлър нахлу в запазената “мъжка” територия на кънтрито (суперпопулярните девойки с китари там са нищожно малко). А днес, оценявайки равнището на популярността и силата на влиянието ѝ, журналистите от “Тайм” поставят Суифт редом с Елвис Пресли, Майкъл Джексън и Мадона.

“Като бизнес дама Суифт изгради империя, чиято стойност, според някои оценки, е над милиард долара” – отбелязва списанието. Като знаменитост, тя също подробно е изучавана от феновете си във всички възможни аспекти (от това с кого ходи до това какви дрехи носи). Ето защо Тейлър е наясно, че се ползва с всеобщо постоянно внимание и знае как да го използва.

Началото

Бъдещата звезда Тейлър Алисън Суифт е родена на 13 декември 1989 г. в Рединг, щата Пенсилвания. Тя прекарва ранните си години в семейната ферма.

“Имах вълшебно детство: свободно тичах и се разхождах, където си поисках” –ще разкаже тя след време пред списанието “Rolling Stone” . Още като дете се увлича от ездата и дори известно време участва в състезания, но открива в себе си още по-голяма страст.

Суифт тръгва по музикалните стъпки на баба си Марджъри Финли, професионална оперна певица. Към десетгодишна възраст тя вече пее на панаири, конкурси, състезания, баскетболни мачове и други местни мероприятия. На 12 години се научава да свири на китара и започва да пише собствени песни, вдъхновявайки се от Шаная Туейн и “The Chicks”.

Първите си собствени композиции Суифт записва в Нашвил, столицата на кънтри музиката. За да ѝ е по-удобно да посещава студиото и да развива музикална дейност, семейството ѝ дори се премества в съседния на Нашвил град Хендерсънвил. Тейлър посещава местното училище, а после в музикалната ѝ кариера настъпва рязък подем и тя довършва образованието си по програма за домашно обучение в частното християнско училище “Aaron Academy”.

И все пак кога настъпва съдбовният момент за певицата – случва се, когато е на 14 години. Тя има участие в знаменитото заведение “The Bluebird Café” и подписва договор с “Big Machine Records” . Скоро след това песента ѝ “Tim McGraw” (2006), посветена на един от най-знаковите кънтри изпълнители, изстрелва певицата в първата десетка на класацията на “Billboard” и бързо понася младата артистка на вълната на славата. Самият Тим МакГроу кани Суифт да участва като подгряващ изпълнител на планираното му за следващата година турне. “Знаех, че тя върви нагоре и не може да бъде спряна. Тя има специален талант” – признава той след време.

По-нататък върху подрастващата певица се посипва дъжд от награди: наградата “Horizon Award” на Асоциацията за кънтри музика, наградата на Академията за кънтри музика, номинация за наградата “Грами” (2007) и накрая самата “Грами” (2010) за албума “Fearless”. В онзи момент Тейлър става най-младата артистка, получила наградата в категорията “Албум на годината” .

С времето звездата на кънтрито започва да експериментира с жанровете. В своя пети албум “1989” (2014) например Тейлър решително се проявява като поп музикантка. Новото ѝ звучене развълнува публиката, както и новият ѝ сценичен образ: по онова време изпълнителката отдавна е сменила каубойските ботуши и летните рокли с дръзки аутфити в стил глем рок, бодита с пайети, кавалерийски ботуши и чорапогащници, следвайки най-добрите традиции на Мадона.

Като стана дума за Мадона: през 2015 г. Тейлър участва в неин концерт – акомпанира на поп кралицата на китара. Същата година изгряващата звезда свири на една сцена с Пол Маккартни, и в крайна сметка влиза в списъка на най-влиятелните хора в света, съставен от “Форбс” (във въпросната класация тя е най-младата жена). Вестниците и блоговете се задъхват от вълнение да разказват за “отряда на Суифт” – група модели, актьори и музиканти от обкръжението на певицата. А почитателите ѝ се обособиха в отделна субкултура – swifties. Тогава, по аналогия с “бийтълсмания”, се появи терминът “суифтмания”.

“Бях бясна!”

Интересното е, че към края на същата 2015 година около името на Тейлър се завихрят първите скандали. Обвиняват я в користен и повърхностен феминизъм: активистките я критикуват за приятелството ѝ с участнички в конкурсите за красота, нарцисизъм и излизащ извън всякакви рамки индивидуализъм. Също така Суифт успява публично да се изпокара с Ким Кардашиян, Кание Уест, Кейти Пери, Ники Минаж и Калвин Харис. Впрочем само две години след това певицата с гръм и трясък се реабилитира в очите на обществеността – тя е обявена за “Човек на годината” заедно с няколко други звезди, осмелили се да разкажат за преживяното насилие на сексуална основа.

Още преди да бъдат публикувани обвиненията против Харви Уенстийн и преди интернет да бъде разбунен от движението #MeToo, Тейлър Суифт дава показания в съда, като разказва как са й посягали.

“През 2013 година на една от срещите преди изпълнението си, срещнах диджея на известна кънтри радиостанция. Когато позирахме за снимка, той си пъхна ръката под роклята ми и ме хвана за дупето. Аз се извъртях настрани, опитвайки се да се отдръпна от него, но той не ме пускаше. В помещението имаше няколко души, които видяха това и снимаха всичко, което ставаше… Помислих си: ако той е толкова нагъл, че да налети на звездата на голямо турне, при толкова рисковани обстоятелства и високи залози, то какво би могъл да направи с беззащитна млада артистка в не толкова официална обстановка?”

След тази история Суифт се обръща към радиостанцията, в която работи диджеят – въпросният Дейвид Мюлер. В резултат на оплакването й той е уволнен, но историята не приключилава с това. Мъжът завежда дело срещу Тейлър за клевета. Певицата подава насрещен иск за символичната сума от 1 долар – и печели делото.

“Бях бясна! Дотогава две години четях заглавия от рода на “Делото на Тейлър Суифт: ужасът на опипания задник”, а троловете в мрежата как ли не се подиграваха с тази история” – признава певицата. В същото време тя съветва хората, преживели насилие на сексуална основа, по следния начин: “Може да смятате, че реагирате твърде остро, защото обществото е превърнало подобни неща в нещо обикновено, в рутина. Съветът ми е: не се самообвинявайте и не приемайте вината, която другите се опитват да ви вменят”.

Искреността ѝ подкупва, както и готовността ѝ да споделя личния си опит. Повечето песни на Тейлър са автобиографични, и макар че изпълнителката не разкрива кой именно от обкръжението ѝ е героят на една или друга композиция, почитателите ѝ търсят всякакви подсказки в текстовете и клиповете й, за да установят коя е загадъчната персона. Така историите, които разказва, стават още по-интригуващи и истински. Но за да се убедите сами, изслушайте някоя от песните на Тейлър Суифт – дори и да се окаже, че не са от типа музика, която слушате, нищо няма да загубите. Поне ще сте чували нещо от човека на годината за 2023 г. според “Тайм”.