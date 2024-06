Nissan Z ретро специална версия в чест на 55-годишния си юбилей

Nissan представи спортния автомобил Z в специална ретроспективна версия – Heritage Edition. Той отбелязва 55-ата годишнина на купето Fairlady Z със задно предаване, известно още като Datsun 240Z.

Това Nissan Z Heritage Edition се отличава с връщане към миналото с New Sight Orange боя, подражавайки на автомобила от поколение S30. Дизайнът на предната броня и решетката на радиатора е стилизиран, за да съответства на първия Z-спортен автомобил. Колата получи стикери Heritage Edition, разширения на калниците и 19-инчови черни джанти. Черни графични елементи са нанесени върху предния капак, покрива, багажника, предните калници и вратите.

Интериорът на Nissan Z не се различава от стандартния модел,

както и техническото оборудване. Под предния капак има трилитров туин-турбо V6 двигател с мощност 405 к.с. (475 Нм), който се комбинира с шестстепенна механична или деветстепенна автоматична трансмисия.

В САЩ Nissan Z Heritage Edition е базиран на конфигурацията Z Performance и струва 60 300 долара,

което е с 6200 долара по-скъпо от подобна версия на спортния автомобил без ретро декор. От Nissan не уточниха колко бройки ще има от специалната версия, но производството ще бъде ограничено.

Nissan Z, известен в Япония като Nissan Fairlady Z,

е седмото поколение на линията Z-car от спортни автомобили, произведени от японската компания. Моделът наследява 370Z, въпреки че е изграден върху модифицирана и ревизирана версия на платформата от предишното поколение. В модела отпада и цифровата номенклатура на предишните поколения.

Моделът Z беше представен през август 2021 година.

Той включва двигателя VR30DDTT на Nissan и е изграден върху еволюция на платформата Nissan FM Z34, давайки код на модела „RZ34“. Освен това има две опции за трансмисия, 6-степенна механична и 9-степенна автоматична скоростна кутия. Доставките започнаха в края на 2022 г. и се предлагаха с две версии – „Performance“ и „Sport“. По-мощен и фокусиран върху пистата, Z Nismo беше представен през юли 2023 г. със значителни подобрения спрямо стандартната версия. Моделът Z също участва в различни моторни спортове, като Super GT и GT4 Racing. Той е добре приет сред автомобилните ентусиасти и автомобилните издания, като спечели наградата Drive’s Car of the Year и стана финалист на наградите World Car of the Year.

Японският мултинационален производител на автомобили Nissan Motor Co. Ltd. е с централен офис в Йокохама, Канагава, Япония. Компанията продава своите превозни средства под марките Nissan и Infiniti, а преди това под марката Datsun. Компанията води началото си от началото на ХХ век с Nissan zaibatsu, сега наричан Nissan Group.

От 1999 г. Nissan е част от Алианса Renault-Nissan-Mitsubishi (Mitsubishi се присъединява през 2016 г.) за партньорство между Nissan и Mitsubishi Motors от Япония, с Renault от Франция. Към ноември 2023 г. Renault притежава 15% дял с право на глас в Nissan, докато Nissan държи същия дял в Renault. От октомври 2016 г. Nissan държи 34% контролен дял в Mitsubishi Motors.