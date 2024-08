Кой спечели пари от “Властелинът на пръстените” и колко?

Преди 70 години, през лятото на 1954 г., лондонското издателство Allen & Unwin издава първия том от трилогията “Властелинът на пръстените” на Джон Роналд Руел Толкин – “Задругата на пръстена”. Кой колко спечели от това книго и кино събитие?

2 милиарда долара на издателя

През 1990 г. Allen & Unwin е закупена от HarperCollins, която става собственик на правата за издаване на книгите на Толкин. Днес те са преведени на 25 езика, а общият им тираж надхвърля 300 милиона копия. Интересът към книгите се увеличи в навечерието на и след излизането на филмовите адаптации.

HarperCollins е една от най-големите издателски компании в света,

една от “Големите пет” англоезични издателства заедно с Hachette, Holtzbrinck/Macmillan, Penguin Random House и Simon & Schuster.

В началото на 2000-те, след излизането на кинотрилогията, режисирана от Питър Джаксън, годишните продажби на произведения на Толкин в световен мащаб бяха около 60 милиона долара. През 2018 г. HarperCollins обяви рекордна печалба от 30.5 милиона долара поради продажбата на правата за създаване на телевизионен сериал от стрийминг платформата на Amazon.

През целия период, включително плащанията на авторски права, издателството е спечелило около 2 милиарда долара от наследството на Толкин.

1.3 милиарда долара годишно за шведите

Още през 1969 г. Джон Толкин продава филма, продукцията и правата за мърчандайзинг на “Властелинът на пръстените” и “Хобитът” на United Artists. Сумата на сделката беше 100 хиляди паунда плюс 7.5% от бъдещите приходи.

След това филмовата адаптация не се състоя и през 1976 г. United Artists препродадоха правата на американския продуцент Saul Zaentz и неговата The Saul Zaentz Company. Той основава компанията Tolkien Enterprises (от 2011 г. – Middle-Earth Enterprises). Zenz купи всички права не само върху филмовите адаптации, но и върху всяко използване на имена, заглавия и други елементи от вселената на Толкин, споменати в книгите “Хобитът” и “Властелинът на пръстените”.

Оттогава около 20 компании от различни страни са станали собственици на сублицензии на Middle-Earth Enterprises. Например, Warner Bros. притежава онлайн играта The Lord of the Rings Online, чийто оборот се оценява на над 50 милиона долара.

През август 2022 г. шведската холдингова компания за видеоигри Embracer Group закупи Middle-Earth Enterprises от The Saul Zaentz Company за 395 милиона долара. Компанията беше преименувана на Middle-Earth Enterprises & Friends. Съобщава се, че приходите му за 2023 г. са 1.3 милиарда долара.

През април 2024 г. Embracer Group обяви, че ще се раздели на три отделни компании през следващите две години. Middle-earth Enterprises & Friends, като наследник на Embracer Group, ще се използва за разработване и публикуване на AAA игри.

8.9 милиарда долара за Холивуд

Общо филмовата компания New Line Cinema е похарчила 281 милиона долара за заснемането, продукцията и постпродукцията на филмовата трилогия (2001-2003 г.) “Властелинът на пръстените”. Общите приходи от продажбата на билети, DVD-та, сувенири и други продукти, свързани с филми, надхвърлиха 6 милиарда долара. От тях почти 3 милиарда долара бяха събрани директно в боксофиса.

Третият филм от кинотрилогията донесе на своя режисьор Питър Джаксън 11 статуетки “Оскар”.

През 2008 г. New Line Cinema беше погълната от Warner Bros. и новата филмова трилогия на Джаксън – “Хобитът”, беше пусната от нейно име през 2012-2014 година. Той събра 2.9 милиарда долара в боксофиса.

Според Forbes, Джаксън е получил авансово 10 милиона долара за всеки от трите филма за “Властелинът на пръстените” плюс поне 10% от печалбата в боксофиса. “Хобитът” му донесе още по-голям хонорар – 20 милиона долара на филм и 20% от приходите.

620 милиона долара за Нова Зеландия

Успехът на филмите на Питър Джаксън в родината му – Нова Зеландия, обогати туристическата индустрия на страната. Местната туристическа агенция изчислява, че желаещите да посетят местата за заснемане на филми и да посетят парка Hobbiton са похарчили 620 милиона долара в страната от 2001 г. насам. Los Angeles Times изчислява, че преди пандемията от коронавирус почти всеки пети турист е казал, че решението им да летят до Ню Зеландия, повлияна от филмите на Джексън.

500 милиона долара – на писателя, посмъртно

Джон Толкин редовно се появява в челната десетка на класацията на списание Forbes за най-добре платените починали знаменитости. От 2001 г. “доходите” на създателя на епоса се оценяват на суми от 7 до 50 милиона долара през различни години. През 2022 г. той оглавява класацията, като “получава” 500 милиона долара от продажбата на марката Middle-Earth Enterprises на шведския холдинг Embracer Group.

Джон Р. Р. Толкин умира на 2 септември 1973 г. на 82-годишна възраст от остра стомашна язва.

И още малко – на наследниците

Изключителните права върху литературното наследство на Джон Роналд Руел Толкин, с изключение на “Хобитът” и “Властелинът на пръстените”, се управляват от JRR Tolkien Estate Limited. До 2017 г. тя беше ръководена от сина на Толкин – Кристофър. След смъртта на баща си издава около 40 книги по дневниците на писателя.

Компанията се управлява от Tolkien Trust, благотворителна фондация, създадена през 1977 година. Приходите му идват и от продажба на права за производство на лицензирани продукти, както и от авторски права. Например, през 2009 г. фондът получи 24 милиона паунда за прехвърляне на правата върху филма “Хобитът”.

Според финансовите отчети за 2022 г. активите на фонда възлизат на 23 милиона паунда (29 милиона долара по текущи обменни курсове).