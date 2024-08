Бившия шотландски дом на Боб Дилън продаден за 4.25 млн.паунда на частна дестилерия за уиски

Бившият шотландски уединен дом на Боб Дилън, известен като Аултмор Хаус, е закупен от частна дестилерия на уиски за сумата от 4.25 милиона паунда. Компанията, придобила имота, е Angus Dundee Distillers Plc, която планира значителни промени и реновации на историческата сграда.

Аултмор Хаус е построен между 1912 и 1914 година като лятна резиденция за абердонския индустриалец Арчибалд Мерилес. Новите собственици подали заявление за мащабни промени в бившият дом на Боб Дилън , които включват създаването на жилищни помещения за персонала на приземния етаж и бани със собствени санитарни възли на първия етаж. Също така, планира се намаляване на броя на спалните в таванското помещение от три на една и изграждане на нова зона за отдих.

Сред другите предвидени изменения са преустройството на главните стъпала на входа, възстановяване на разрушените фонтани и ремонт на алеята. Предложенията включват инсталиране на системи за видеонаблюдение на входовете на имота, обновяване на алеята с тъмпак и придаване на по-елегантен вид на външните стъпала.

Заявлението за промените в бившия дом на Боб Дилън е подадено към плановиците на съвета на Хайланд и се обработва от базираната в Инвърнес компания CRGP Ltd.

Аултмор Хаус беше закупен от Боб Дилън и неговия брат Дейвид Зимърман за 2.2 милиона паунда през 2006 година. През септември миналата година имотът беше продаден на Angus Dundee Distillers Plc за 4.2 милиона паунда. Фирмата, известна със своите наградени уискита, включително единичния малц Tomintoul, Glencadam и Old Ballantruan, притежава дестилерии в Tomintoul и Glencadam в Брейчин и има завод за бутилиране и производство в Коутбридж.

Величествената къща, някогашен дом на Боб Дилън, е разположена на 25 акра, беше продадена след смъртта на Арчибалд Мерилес и разширена през 1922 година от семейството Нивинсън, което притежаваше имота повече от 50 години. По време на Втората световна война, къщата е била използвана като дом за възстановяване.

Боб Дилън, носител на Нобелова награда и автор на хитове като „Blowin’ in the Wind“ и „Like a Rolling Stone“, пусна Аултмор Хаус на пазара по-рано тази година. В своята музикална кариера Боб Дилън е използвал изображения от Хайлендс, включително в песента, наречена на района, от наградения с Грами албум Time Out of Mind от 1997 година. „Сърцето ми е в Хайлендс, където и да се скитам / Там ще бъда, когато ме повикат у дома,“ пее той.

През 2004 година Дилън получи званието почетен доктор по музика от Университета на Сейнт Андрюс и планира концерт в Единбург през ноември.

