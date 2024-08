“Нинтендо” отваря музей в Киото през октомври

Японската компания “Нинтендо” обяви, че открива музей на 2 октомври 2024 година. Той ще се помещава в някогашна фабрика за играчки, построена през 1969 г. в Киото, съобщава WIRED.

Компанията ще покаже първите си игрални карти от 1889 г., с които някога излиза на пазара. Музеят ще предложи и три интерактивни секции, наречени „Научете“, „Изживейте“ и „Създайте и играйте“.

На първия етаж на музея може да участвате в игра с карти, базирана на Hyakunin Isshu. Тя предлага набор от 100 класически японски стихотворения, написани на карти, заемащи цяла стая. Играчите отварят специално приложение, което им прочита на глас първия стих от едно от стихотворенията. След това играчите трябва го намерят в стаята сред разпръснатите на пода гигантски карти.

Посетителите на музея ще могат да играят както на добре познатите конзоли “Нинтендо”, така и на съвсем нови мини-игри, базирани на играчки, пуснати от японската компания през 60-е години, като машината за накланяне Ultra Machine или като Ultra Hand, която представлява телескопична ръка, която може да се протяга и да хваща предмети. За по-големите фенове на “Нинтендо” има и нова мини-игра, базирана на Love Tester, при която тийнейджърите ще могат да измерят доколко ще си пасват в една романтична връзка.

При някои от мини-игрите в музея разликата от оригинала е, че те са с променен мащаб. При други игри като Game & Watch SP, само със сенките си играчите могат сами да избират кои серии искат да играят на LCD екран с джобен размер.

За да имат достъп до всички преживявания в музея на “Нинтендо”, още на входа посетителите получават 10 жетона – те обаче не са достатъчни, за да може човек да премине през всички експонати, така че ще трябва да се избира.

Едва ли някой би подминал света на Супер Марио, разположен на огромен екран.

В секцията „Създайте и играйте“ посетителите първо ще видят картите за игра Hanafuda – оригиналният продукт на “Нинтендо”, създаден през 1889 година. Въз основа на тези карти те могат да си направят свой собствен комплект и да играят в съседно помещение с друг посетител на музея.

За огладнелите има и кафене, наречено Hatena Burger, където се предлагат класически хамбургери и специални напитки. На пръв поглед интериорът е напълно изчистен от всякакви детайли, но духът на “Нинтендо” се усеща навсякъде – като се започне от стъклописите, напомнящи на The Legend of Zelda, мине се през тухлените кабинки в стил Супер Марио и се стигне до плакатите от Animal Crossing: New Horizons.

Разбира се, има и магазин за сувенири. Нарича се Bonus Stage и в него се продават официални продукти на “Нинтендо”, включително герои от игрите му. Някои артикули ще са с лимитирано издание, само за музея на “Нинтендо”.

“Нинтендо” не смятат, че новият им музей ще е тип архив, а се надяват той да е своеобразен център за връзки с обществеността. От компанията смятат, че това е интересен опит да съхранят изживяванията от игрите, пуснати на пазара преди десетилетия, чрез промяна на мащаба и начина, по който те се играят, възползвайки се от технологичния напредък.

Дали обаче това изживяване ще бъде толкова приятно, колкото преди десетилетия, ще могат да преценят само онези, които помнят оригиналите.