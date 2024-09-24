Кирил Петков, Надежда Йорданова и Николай Денков са водачи на листи в София

От ПП-ДБ обявиха водачите на листите си за вота на 27 октомври

От коалицията “Продължаваме Промяната” – “Демократична България” съобщиха кои ще са водачите на листите за предстоящите на 27 октомври парламентарни избори.

МИР 1 Благоевград – Андрей Цеков;

МИР 2 Бургас – Явор Божанков;

МИР 3 Варна – Даниел Лорер;

МИР 4 Велико Търново – Людмила Илиева;

МИР 5 Видин – Любен Иванов;

МИР 6 Враца – Деница Симеонова;

МИР 7 Габрово – Богомил Петков;

МИР 8 Добрич – Свилен Трифонов;

МИР 9 Кърджали – Сабахтин Гьокче;

МИР 10 Кюстендил – Георги Стамов;

МИР 11 Ловеч – Искрен Арабаджиев;

МИР 12 Монтана – Ванина Вецина;

МИР 13 Пазарджик – Ивайло Шотев;

МИР 14 Перник – Кирил Петков;

МИР 15 Плевен – Богдан Богданов;

МИР 16 Пловдив град – Асен Василев;

МИР 17 Пловдив област – Йордан Иванов;

МИР 18 Разград – Джипо Джипов;

МИР 19 Русе – Мартин Димитров;

МИР 20 Силистра – Богомил Петков;

МИР 21 Сливен – Татяна Султанова;

МИР 22 Смолян – Михал Камбарев;

МИР 23 София град – Кирил Петков;

МИР 24 София град – Надежда Йорданова;

МИР 25 София град – Николай Денков;

МИР 26 София област – Атанас Славов;

МИР 27 Стара Загора – Радослав Рибарски;

МИР 28 Търговище – Илина Мутафчиева;

МИР 29 Хасково – Асен Василев;

МИР 30 Шумен – Николай Денков;

МИР 31 Ямбол – Мирослав Иванов.