Кирил Петков, Надежда Йорданова и Николай Денков са водачи на листи в София

От ПП-ДБ обявиха водачите на листите си за вота на 27 октомври
От коалицията “Продължаваме Промяната” – “Демократична България” съобщиха кои ще са водачите на листите за предстоящите на 27 октомври парламентарни избори.
МИР 1 Благоевград – Андрей Цеков;
МИР 2 Бургас – Явор Божанков;
МИР 3 Варна – Даниел Лорер;
МИР 4 Велико Търново – Людмила Илиева;
МИР 5 Видин – Любен Иванов;
МИР 6 Враца – Деница Симеонова;
МИР 7 Габрово – Богомил Петков;
МИР 8 Добрич – Свилен Трифонов;
МИР 9 Кърджали – Сабахтин Гьокче;
МИР 10 Кюстендил – Георги Стамов;
МИР 11 Ловеч – Искрен Арабаджиев;
МИР 12 Монтана – Ванина Вецина;
МИР 13 Пазарджик – Ивайло Шотев;
МИР 14 Перник – Кирил Петков;
МИР 15 Плевен – Богдан Богданов;
МИР 16 Пловдив град – Асен Василев;
МИР 17 Пловдив област – Йордан Иванов;
МИР 18 Разград – Джипо Джипов;
МИР 19 Русе – Мартин Димитров;
МИР 20 Силистра – Богомил Петков;
МИР 21 Сливен – Татяна Султанова;
МИР 22 Смолян – Михал Камбарев;
МИР 23 София град – Кирил Петков;
МИР 24 София град – Надежда Йорданова;
МИР 25 София град – Николай Денков;
МИР 26 София област – Атанас Славов;
МИР 27 Стара Загора – Радослав Рибарски;
МИР 28 Търговище – Илина Мутафчиева;
МИР 29 Хасково – Асен Василев;
МИР 30 Шумен – Николай Денков;
МИР 31 Ямбол – Мирослав Иванов.