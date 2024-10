Хутите съобщиха за атака с дронове срещу Тел Авив

В свое изявление хутите заявяват, че са извършили военна операция срещу ключов обект в Яфо (Тел Авив) в окупираната Палестина с дронове. Според съобщението им атаката успешно е изпълнила целите си, като врагът не е успял да я отрази.

Израелските военни съобщиха само, че са прехванали подозрителна летяща цел над Централен Израел, но не разкриха повече детайли.

Tel Aviv a few moments ago. It appears to be a drone sent by the Houthis shot down by Iron Dome.



The Israeli military said it intercepted "a suspected aerial target" off the coast of the densely populated Gush Dan metropolitan region, after the sound of loud booms was