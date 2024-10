Над 100 души се готвят да заведат дела срещу рапъра Пъф Деди

Рапърът Пъф Деди, известен още и като Шон „Диди“ Комбс, има сериозни главоболия. Музикалният магнат, смятан за основен двигател за стартирането на кариерата на някои от най-големите звезди през последните години, може да трябва да отговаря на над 100 нови обвинения. Те се натрупаха само за две седмици, след като Пъф Деди беше арестуван от федерални агенти в Ню Йорк.

За последната вълна от съдебни искове се разбра на 1 октомври, съобщи The Los Angeles Times, като изданието се позова на адвокатите на над 100 души, решили да съдят Комбс заради това, че ги е малтретирал и експлоатирал сексуално.

Припомняме, че Комбс беше арестуван през септември по обвинения в трафик на хора с цел проституция и заради рекет, извършван срещу федерални прокурори. Според обвинението Комбс и негови сътрудници са заплашвали, малтретирали и принуждавали жени и други хора около него да изпълняват сексуалните му желания, като се предполага, че той ги е и записвал. Мнозина музикални критици се питат как се стигна дотук, при положение, че те години наред са отразявали професионалния му път.

През 90-е и 2000-те години беше невъзможно да си представим класация за поп музика, в която името на Шон Комбс, подвизаващ се тогава под артистичния псевдоним Пъф Деди, да не стои на върха.

Изглеждаше сякаш, че в света на рапиращите титани няма по-готин човек от Пъф Деди. На лицето му рядко се изписваха емоции, но той бе олицетворение на мачкащата сила. Този човек стана известен не толкова с поетичния си талант, доколкото в рап музиката може да се говори за поезия, колкото със способността си да открива таланти и да прави звезди от тях. Той открива Мери Дж. Блайдж в началото на кариерата й като по онова време отговаря за намирането на бъдещи звезди в музикалната компания Uptown Records. Комбс продуцира първия й албум, в който тя въвежда иновативен звук – събирайки в едно хип-хоп и соул музика.

Имайки набито око за таланти, Пъф Деди знае как да изкара най-доброто от тях, като в същото време ги превърне в център на внимание, а защо не и на скандали.

През 1991 г. на парти, организирано от Пъф Деди след благотворителен баскетболен мач в City College of New York, деветима души загиват, смазани в блъсканицата. Комбс е обвинен, че при организацията на партито се е провалил в мерките за сигурност. Затова и е осъден да плати сериозна сума на близките на жертвите.

През 1993 г. Шон Комбс открива своя собствена звукозаписна компания Bad Boy Records. Той взима при себе си – от Uptown Records – Кристофър Уолъс, който по-късно се превръща в истинска рап икона под името Notorious B.I.G. Неговият дебютен албум, Ready to Die (1994), е издаден от Bad Boy в сътрудничество с легендарния Arista Records на Клайв Дейвис.

Младият продуцент Шон Комбс създава своеобразна кооперация с ветерана на звукозаписа. Не след дълго – The Hitmen, звукопродуцентският екип на Комбс, записват песни на Мери Дж. Блайдж, на Лил Ким, TLC, Ъшър, Марая Кери, Boys II Men и други. Звукозаписите в Bad Boy Records бяха сериозно критикувани от конкурентите и осмивани от изпълнителите на Death Row Records, включително от Тупак Шакур.

През септември 1996 г. Тупак Шакур загива при стрелба, а шест месеца по-късно, след парти, промотиращо втория му албум, е убит и Notorious B.I.G.

Двете звукозаписни компании – Bad Boy и Death Row са в конфликт от 1995 г., когато Комбс е обвинен в съучастие в убийството на охранителя на шефа на конкурентната компания – Шуг Найт.

През 1998 г. мениджърът на рапъра Nas – Стив Стаут е пребит от Комбс и неговата охрана в собствения му офис. През 1999 г. слева ново обвинение – Комбс трябва да отговаря за участие в престрелка с мафиотски босове в клуб в Ню Йорк, но е оправдан.

Следват шокиращи твърдения за партитата на Пъф Деди с много дрога, като той е обвинен и в сексуални посегателства и в трафик на хора.

В същото време феновете на рапъра Пъф Деди с умибение си спомнят песента му “Can’t Nobody Hold Me Down”, която оглавява класацията за сингли на “Билборд”. Знаят наизуст и дебютния му албум “No Way Out”, който е номер едно в класацията за най-добри албуми.

Пъф Деди има и награда “Грами” за песента си “I’ll Be Missing You”. Този негов хит бе ярък пример за изключително комерсиализирания му подход, в който нямаше и следа от ранния хип-хоп на улицата. Парчето е базирано на мелодията от песента “Every Breath You Take” на английската група The Police, а припевът е изпълнен от вдовицата на Notorious B.I.G. Фейт Еванс. То бе в памет на Notorious B.I.G и това надделя над музикалните качества на песента при гласуването на членовете на Академията за звукозапис.

Колкото и странно да звучи Пъф Деди беше най-влиятелният поп музикант на своето поколение и в същото време бе яростно критикуван, че дискредитира идеята за хип-хопа като музиката, която говори истината.

В неговия стил бе видеоклиповете на изпълнителите му да са почти еднакви – със скъпите си коли и красавици. При него бе задължително да има огромен брой гост – изпълнители и познати “цитати” от други песни. Именно благодарение на неговите “усилия” през 90-те години луксът, престъпността и властта се оказват в основата на хип-хопа.

Инерцията на успеха работи и за бизнес проектите, в които Пъф Деди участва. Той имаше дял в музикалната телевизионна мрежа Revolt, пусна модна линия Sean John, създаде марка текила и рекламираше водка Ciroc. В крайна сметка състоянието му, според различни оценки, варира между 800 млн. и 1 милиард долара.

Днес бившите му приятели се отричат от него – 50Cent например твърди, че нарочно е пропускал партитата на Комбс и в момента снима филм за Netflix за пороците на колегата си. Джъстин Бийбър вече обяви, че е готов да сподели с журналистите важни подробности около Пъф Деди. Вървят и залагания как приятелството с Комбс ще се отрази на репутацията на звезди като Бионсе и Леонардо ди Каприо.

След ареста на Пъф Деди всеки ден валят новини за все нови и нови обвинения срещу него. Вероятно това е само началото на една дълга история за падението на хип-хоп магната. Сценаристите на филми – биографии да се готвят да си водят записки.