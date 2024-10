Бионсе подкрепи Камала Харис за президент

“Тук съм не като знаменитост. Не съм тук като политик. Тук съм като майка. Свободата ви е право, дадено от Господ, ваше човешко право“, заяви тя от трибуната, след което обяви появата на Харис под звуците на хита ѝ “Свобода”. Певицата прегърна силно вицепрезидентката на САЩ, преди тя да излезе пред присъстващите.

Преднината на Харис от лятото пред нейния опонент от Републиканската партия Доналд Тръмп в надпреварата за изборите на 5 ноември почти се е стопила, сочат общонационалните социологически проучвания. От нейния предизборен щаб твърдят, че разликата е в рамките на допустимата грешка заради колебаещи се избиратели, които вероятно ще определят победителя на изборите.

Beyoncé and Kamala Harris hugging at the Houston rally. pic.twitter.com/6tuC7F542t