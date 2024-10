Протест срещу “отмяната” – излязоха новите песни на “Мотли Крю”

Американската група „Мотли Крю“ за първи път от 16 години пусна нов музикален албум – ЕР Cancelled. Такъв те не са издавали от 2008 година, а през този период се появиха две нови песни само в саундтрака към биографичния филм за групата „Кал“ от 2019 година. С този филм беше свързан подемът на интереса както към “Мотли Крю”, така и към глем метъла като цяло.

След излизането на филма стриймингът на песните на групата се увеличи с 350%, а възрастта на поклонниците от 45–58 години спадна до 18–45 години.

„Мотли Крю“ се възползваха от момента и предприеха турне заедно с още двама ветерани – Poison и Def Leppard. За първия уикенд след обявяването на турнето бяха продадени повече от 700 000 билета за над 90 млн. долара.

За поклонниците от по-старото поколение това беше носталгично привличане, те искаха да слушат любимите си песни. За младежта „Мотли Крю“ е отглас от отдавна отминал начин на живот с неговите безумни купони и забранени вещества без мярка. Изведнъж се оказа, че гримираните, обути в прилепнали клинове мъже с високи гласове и пищни прически са оставили след себе си цяла култура, изпълнена с огромно жизнелюбие.

Дори на своите 60+ и с излишното си тегло (поинтересувайте се как изглежда днес солистът на „Мотли Крю“ – Винс Нийл), от тях на стадионите извира енергия, каквато вече другите нямат.

А нови песни с претенции за актуалност малцина се решават да пишат. Споменатите Poison изобо не са издавали албуми 17 години. Бон Джоуви на практика се преориентираха към кънтрито. Skid Row отдавна записват без харизматичния си вокалист Себастиан Бах. Guns N’Roses се събраха отново през 2016 година, но се ограничават с издаване на песни от архивите. Def Leppard издават албуми веднъж на седем години.

Cancelled са само три песни на „Мотли Крю“ под една обложка. Но за това скромно издание е характерна революционна прямота и дори злоба, която не очакваш от рокери пенсионери. Това е първият запис на „Мотли Крю“ в рамките на договора с новата звукозаписна компания Big Machine, и той е направен с максималното участие на китариста Джон 5, дошъл в групата от екипа на Мерилин Менсън.

Още през пролетта „Мотли Крю“ пуснаха антивоенната песен Dogs of War („Кучетата на войната”), а през лятото – кавър версията на песента на Beastie Boys – (You Gotta) Fight for Your Right (To Party!) – „Борѝ се за правото си да се веселиш”. Не се случва много често тежка група да надделее над рап хит. Накрая в състава на едноименния ЕР се появи песента Cancelled – („Отменените“).

Тя започва с думи, обичайни за текстовете на блусовете: „Събудих се сутринта…“ Но това не е блус и тук се говори за друго.

„Събудих се сутринта, а тебе те били отменили“ – пее Винс Нийл под тежкия риф на новия китарист. “Трябва само една снимка в „Дейли Мейл“, останалото ще раздрънкат маймуните в интернет.“

Изглежда като протест срещу „културата на отмяната“, при това барабанистът на „Мотли Крю“ Томи Лий отбеляза в едно интервю, че групата никога не са я „отменяли“ истински.

Разминавало им се е всичко, включително убийството, макар и непреднамерено, на барабаниста на групата Hanoi Rocks, – виновника Винс Нийл го държали в затвора само 15 дни (бил осъден на 19 дни, но за добро поведение го освободили след 15 – бел. прев.)

Най-общо казано, Cancelled е ирония спрямо собственото им измъкване от много ситуации, докато всички останали са подложени на отмяна заради начина на живот, прославил „Мотли Крю“.

За ЕР Cancelled, продуциран от още един ветеран на тежката музика, 70-годишния Боб Рок, е характерен яростният и далечен от „глема“ звук.

Той е много по-близо до алтернативния рок и споменатия по-горе Мерилин Менсън, отколкото до „метъла за момичета“, характерен за „Мотли Крю“ от 1980-те.

Под една обложка са три теми: правата на човека, войните и „отмяната“. В песните има много ирония, като за останалите проблеми на съвремието музикантите предпочитат да не пеят (ако изобщо още пеят). Така че дори новите песни на „Мотли Крю“ да не се появят в класациите, членовете на групата са честни пред себе си. Те не се примироха с образа на бодри рокаджии пенсионери, равнодушни към реалността.

Неотдавна „Парамаунт+“ пусна документален сериал под названието „Само веселие и нищо друго: историята на дългокосия глем метъл от 1980-те без цензура“.

Това е много подробна биография на жанра, който се появил на празната сцена на Лос Анджелис от края на 1970-е като алтернатива на „новата вълна“, станал мeйнстрийм благодарение на MTV, а после бил „отменен” от звукозаписните компании, които буквално за един ден се преориентирали към грънджа.

Сериалът е заснет с голяма любов към старците, които някога подлудявали стадионите, а днес връзват на побелелите си глави бандани, за да имат пред камерите поне малко рокендрол вид. Там, разбира се, са и „Мотли Крю“, буквално още в първите кадри. Сериалът породи най-вече носталгично съчувствие. Но след новите песни изглежда, че старците все още не са изпели всичко.