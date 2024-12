General Motors патентова смесени батерийни пакети за по-ниски разходи

General Motors следва примера на няколко други автомобилни компании и производители на батерии, които разработват батерийни пакети с комбинирани химически съединения за електрически превозни средства. GM изложи своята версия на тази концепция в патентно заявление, публикувано от Американското патентно и търговско бюро (USPTO) на 28 ноември 2024 година.

Автомобилният производител разработва проект за комбинирането на никел-марганец-кобалт (NCM) с литиево-железен фосфат (LFP) или други подобни химически съединения. Двете химически групи ще бъдат разделени в отделни модули, потенциално с различни използваеми капацитети съгласно заявлението. Контролер ще наблюдава фактори като температура и състояние на заряда и може да заобикаля една химическа група или друга в дадена ситуация. Батериен пакет с комбинирани химически съединения може да балансира производителността и разходите, като комбинира по-евтини LFP клетки с NCM клетки, които предлагат по-висока мощност и енергийна плътност, отбелязва GM в заявлението.

Двата вида различни химически съединения могат да доведат до неравновесие в заряда, което намалява използваемия капацитет на батерийния пакет, добавят от компанията, но автомобилният производител се надява, че способността да заобикаля една група клетки, докато зарежда друга, ще реши този проблем.

Определени химически съединения могат да се зареждат по-бързо, което може да позволи по-малки батерийни пакети и да противодейства на настоящата инфлация на пакетни групи, която добавя разходи и тегло, изразходва повече суровини и в реалния свят често води до по-дълги времена за зареждане, след като добавеният заряд бъде изчерпан. Комбинирането на някои от тези специализирани клетки с по-бавно зареждащи се обикновени клетки може да помогне електрическите превозни средства да станат по-практични.

Други компании също работят върху батерийни пакети с комбинирани химически съединения. Например, китайската компания CATL наскоро обяви такъв пакет, насочен към по-бързо зареждане на хибридни превозни средства. Американският стартъп Our Next Energy (ONE) показа през 2022 г. как може да използва технология с комбинирани химически групи, за да извлече 600 мили пробег от BMW iX – почти удвоявайки разстоянието което може да измине. Mercedes-Benz също е разработил хардуер, който може да положи основите за комбинирани типове клетки.

