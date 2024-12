Денят по диагонал – 31 декември 2024 г.

В понеделник (30 декември) Русия изпрати последните количества газ за европейските си клиенти през Украйна, защото на 31 декември изтича срокът на ключовата транзитна сделка с Киев за пренос. Силно зависимите от руския газ европейски държави – като Словакия и Унгария – до последно се надяваха споразумението да бъде продължено, но украинският президент Володимир Зеленски остана непреклонен – навръх Нова година руското гориво спира.

Броени часове остават до новогодишните концерти по централните площади на София и областните градове. Повечето кметове са вече готови с тържествените си тостове, на някои места администрациите още подготвят трескаво баниците с късмети и празничните томболи.

„Бифуркация (от лат. bifurcus, „раздвоен“) е термин, който се използва в различни научни дисциплини и обозначава ситуация, в която настъпва качествено изменение по раздвояване на даден обект или процес. В социалните науки терминът се ползва като синоним на момент на дестабилизация на социалната или икономическата система, като акцентът се поставя върху необратимостта и непрогнозируемостта на процеса след точката на бифуркация.“

От ноември 2024 г. Илон Мъск започна постоянно да живее в една от вилите, които се предлагат под наем в имението на новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп в Мар-а-Лаго (Флорида). Това съобщи The New York Times, позовавайки се на източници.

Ако 2023 г. беше година на чудеса относно изкуствения интелект, то 2024 г. беше годината, в която се опитахме да превърнем тези чудеса в нещо полезно, без да се разорим.

„Имаше преминаване от пускане на модели към създаване на продукти,“ каза Арвинд Нараянан, професор по компютърни науки в Принстънския университет и съавтор на новата книга „AI Snake Oil: What Artificial Intelligence Can Do, What It Can’t, and How to Tell The Difference“ (AI змийско масло: Какво може да направи изкуственият интелект, какво не може и как да разпознаем разликата).