През 2024 г. изкуственият интелект беше насочен към това да превърне AI инструментите в нещо полезно

Ако 2023 г. беше година на чудеса относно изкуствения интелект, то 2024 г. беше годината, в която се опитахме да превърнем тези чудеса в нещо полезно, без да се разорим.

„Имаше преминаване от пускане на модели към създаване на продукти,“ каза Арвинд Нараянан, професор по компютърни науки в Принстънския университет и съавтор на новата книга „AI Snake Oil: What Artificial Intelligence Can Do, What It Can’t, and How to Tell The Difference“ (AI змийско масло: Какво може да направи изкуственият интелект, какво не може и как да разпознаем разликата).

Първите около 100 милиона души, които експериментираха с ChatGPT при пускането му преди две години, активно търсеха чатбота, намирайки го удивително полезен при някои задачи и на моменти не толкова впечатляващ при други.

Сега такава генеративна AI технология е вградена в нарастващ брой технологични услуги, независимо дали я търсим или не — например чрез AI генерирани отговори в резултатите от търсене в Google или нови AI техники в инструменти за редактиране на снимки.

„Основното нещо, което беше неправилно с генеративния AI миналата година, е, че компаниите пускаха тези наистина мощни модели без конкретен начин хората да ги използват,“ каза Нараянан. „Това, което виждаме тази година, е постепенното изграждане на тези продукти, които могат да използват тези възможности и да вършат полезни неща за хората.“

Шокът от цените на AI

През годината, на тримесечните отчети, технологични ръководители често чуваха въпроси от анализатори на Wall Street, които търсеха уверения за бъдещите ползи от огромните разходи за изследвания и разработки на изкуствен интелект. Създаването на AI системи за генеративни AI инструменти като ChatGPT на OpenAI или Gemini на Google изискват инвестиции в енергийно интензивни компютърни системи, които работят на мощни и скъпи AI чипове. Те консумират толкова много електричество, че технологичните гиганти обявиха сделки през тази година за използване на ядрена енергия, за да ги захранват.

„Говорим за стотици милиарди долари капитал, които са вложени в тази технология,“ каза анализаторът на Goldman Sachs Каш Ранган.

Друг анализатор от инвестиционната банка в Ню Йорк привлече вниманието през лятото, като заяви, че AI не решава сложните проблеми, които биха оправдали разходите му. Той също така постави под въпрос дали AI моделите, въпреки че се обучават с много от написаните и визуални данни, произведени през цялата човешка история, някога ще могат да правят това, което хората правят толкова добре. Ранган обаче има по-оптимистична гледна точка и казва, че AI инструментите вече доказват, че са „абсолютно постепенно по-продуктивни“ в продажбите, дизайна и редица други професии.

AI и вашата работа

Някои работници се питат дали AI инструментите ще бъдат използвани за допълване на тяхната работа или ще ги заменят, тъй като технологията продължава да се развива. Технологичната компания Borderless AI използва AI чатбот от Cohere за съставяне на трудови договори за работници в Турция или Индия без помощта на външни адвокати или преводачи.

Актьори във видеоигри от Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, които започнаха стачка през юли, заявиха, че се притесняват, че AI може да намали или премахне възможностите за работа, тъй като може да се използва за възпроизвеждане на едно изпълнение в много други движения без тяхното съгласие. Притесненията относно начина, по който киностудията ще използват AI, помогнаха за разпалване на миналогодишните стачки в киното и телевизията от синдиката, които продължиха четири месеца.

Музиканти и автори също изразиха подобни опасения относно използването на техните гласове и книги от AI. Но генеративният AI все още не може да създава уникални произведения или „напълно нови неща“, каза Уалид Саад, професор по електронно и компютърно инженерство и експерт по AI в Университета Вирджиния Тех.

„Можем да го обучаваме с повече данни, така че да има повече информация. Но повече информация не означава, че сте по-креативни,“ каза той. „Ние като хора разбираме света около нас, нали? Разбираме физиката. Разбирате, че ако хвърлите топка на земята, тя ще отскочи. AI инструментите в момента не разбират света.“

Саад посочи мем с AI като пример за този недостатък. Когато някой подаде на AI запитване да създаде изображение на сьомга, плуваща в река, той каза, че AI създаде снимка на река с нарязани парчета сьомга, намерени в магазините за храни.

„AI не притежава здравият разум, който имат хората, и мисля, че това е следващата стъпка,“ каза той.

„Агентично бъдеще“

Този тип мислене е ключова част от процеса за направата на AI инструментите по-полезни за потребителите, каза Виджой Пандей, старши вицепрезидент на иновациите и инкубацията на Cisco, Outshift. Разработчиците на AI все повече представят следващата вълна от генеративни AI чатботове като AI „агенти“, които могат да вършат повече полезни неща от името на хората.

Това може да означава да зададете на AI агент неясен въпрос и моделът да може да разсъждава и планира стъпки за решаване на амбициозен проблем, каза Пандей. Много технологии, според него, ще се движат в тази посока през 2025 г.

Пандей предсказва, че в крайна сметка AI агенти ще могат да се събират и изпълняват работа по начин, по който много хора събират усилия, за да решат проблем като екип, вместо да изпълняват задачи като индивидуални AI инструменти. AI агентите на бъдещето ще работят като ансамбъл, каза той.

Бъдещият софтуер за Bitcoin, например, вероятно ще разчита на използването на AI софтуерни агенти, добави Пандей. Тези агенти ще имат специализации, каза той, с „агенти, които проверяват за правилност, агенти, които проверяват за сигурност, агенти, които проверяват за мащаб“.

AI постижения в медицината

AI инструментите също така рационализират или понякога предоставят буквална помощ в медицината. Тази година Нобеловата награда по химия – една от двете Нобелови награди, връчени за науки, свързани с AI – беше дадена на Дейвид Бейкър от Вашингтонския университет и Демис Хасабис и Джон Джампър от Google DeepMind за създаването на машинни алгоритми за предсказване на структурата на протеините.

Саад, професорът от Вирджиния Тех, каза, че AI е помогнал за по-бързи диагностики, като бързо дава на лекарите отправна точка при определянето на лечението на пациента. AI не може да открива заболявания, каза той, но може бързо да усвоява данни и да посочва потенциални проблемни области за разследване от реален лекар.

Технологичният гигант OpenAI хвали своя инструмент за транскрипция с AI Whisper, че има почти „човешко ниво на точност и надеждност“. Но експерти са казали, че Whisper има сериозен недостатък: склонен е да създава текстове или цели изречения, които не съществуват.

Пандей от Cisco каза, че някои от клиентите на компанията, които работят във фармацевтиката, са отбелязали, че AI е помогнал за преодоляване на пропастта между „мокрите лаборатории“, в които хора провеждат физически експерименти и изследвания, и „сухите лаборатории“, в които хора анализират данни и често използват компютри за моделиране.

Що се отнася до развитието на фармацевтични продукти, този съвместен процес може да отнеме няколко години, каза той — с AI процесът може да бъде съкратен до няколко дни.

